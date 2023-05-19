Лазуткин: «Та вся грязь, которая потом приходила к нам в 1990-е годы, была обкатана в Латинской Америке»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим роль Беларуси в многополярном мире и патриотические произведения об СВО. В гостях политолог Андрей Лазуткин и создатели сериала «Мобилизация», режиссер Владимир Агранович и продюсер Екатерина Агранович.

Андрей Лазуткин, политолог:

У Штатов есть некий задний двор. С их точки зрения, вся Латинская Америка – это такая территория, которая им принадлежит полностью. Там наркотрафик, там банды, «Никарагуа-контрас» и прочее. Они это все финансируют, держат там преступность, эскадроны смерти, там они делают цветные революции, перевороты, там были немецкие фашисты, которых ассимилировали, там легализованы их деньги, там же был Пиночет – в общем, та вся грязь, которая потом приходила к нам в 1990-е годы, была обкатана в Латинской Америке.