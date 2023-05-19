Лазуткин: «Та вся грязь, которая потом приходила к нам в 1990-е годы, была обкатана в Латинской Америке»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим роль Беларуси в многополярном мире и патриотические произведения об СВО. В гостях политолог Андрей Лазуткин и создатели сериала «Мобилизация», режиссер Владимир Агранович и продюсер Екатерина Агранович.
Андрей Лазуткин, политолог:
У Штатов есть некий задний двор. С их точки зрения, вся Латинская Америка – это такая территория, которая им принадлежит полностью. Там наркотрафик, там банды, «Никарагуа-контрас» и прочее. Они это все финансируют, держат там преступность, эскадроны смерти, там они делают цветные революции, перевороты, там были немецкие фашисты, которых ассимилировали, там легализованы их деньги, там же был Пиночет – в общем, та вся грязь, которая потом приходила к нам в 1990-е годы, была обкатана в Латинской Америке.
Григорий Азаренок, СТВ:
Это и назвалось латиноамериканским вариантом. Это так называемая чикагская экономическая школа. Это то, что обкатывалось при Пиночете в Чили – дикий капитализм, рынок, вырезать всю социалку – они это как раз там обдумывали.
Андрей Лазуткин:
Тут мы расстреляем парламент, тут мы проведем шоковую терапию, а здесь мы проведем типа свободные выборы, где победит наш сукин сын. Вот они там и тренировались. Поэтому мы сегодня играем с противником неравнозначным. Мы ни на ком не тренировались, а они 50 лет готовили свои цветные революции, которые успешно проводят.
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