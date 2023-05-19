Как даже минчанин может помочь людям на Донбассе? Об акции «Своих не бросаем» рассказал Сергей Лущ

Сергей Лущ, председатель оргкомитета политической партии «Союз»:

Поддержу ваш оптимизм, тоже надеюсь, что эта акция будет на финальной стадии. Наконец-то мы обретем долгожданную нашу победу – успешное завершение СВО, достижение всех ее целей и задач. Акция началась с первых дней спецоперации. Все прекрасно понимают ситуацию. Конечно, нельзя было остаться безучастными. Как некое продолжение… Мы сами поехали на территории, посетили все регионы (и недавно присоединенные районы РФ). Скоро состоится наша следующая поездка. Она будет тоже насыщенной. Повезем гуманитарную помощь. Буквально на днях завершил работу форум молодежи Союзного государства, где были ребята из ДНР, ЛНР. Я вижу, какое огромное внимание Беларусь уделяет детям Донбасса. Алексей Константинович, вам огромное спасибо. Это колоссальный труд. И очень важный.

Я считаю что таких ростков, таких коммуникаций должно быть как можно больше. И не только с детьми. К нам приехали ребята, которые являются представителями разных общественных движений, молодежных организаций. Я считаю, что как можно больше должно быть таких коммуникаций. Несмотря на то, что сложная обстановка на фронте и небезопасно, наши единомышленники, наши друзья, мои коллеги – мы не боимся и будем дальше продолжать эту работу, потому что знаем, насколько она востребована. Насколько востребовано даже просто общение. Насколько важно поговорить и про Беларусь. Насколько важно отвезти медикаменты на передовую. Да и просто помочь людям, которые там в ужасных условиях существуют. Сейчас такая тревожность – все в ожидании контрнаступа. Знаем, что и переселяют целые города, поселки. И этим людям тоже нужны внимание и поддержка. И кому, как не нам, братскому, родному, единому народу, в этом принимать самое активное участие. У каждого свой фронт. Я считаю, что мы достойно свой фронт держим. Будем и дальше этим заниматься. Акция у нас продолжается. Мы ведем и сбор средств, медикаментов. Можно привезти к нам необходимые вещи, перевязочные материалы по адресу: ул. Советская, 2, Минск. Это в центре города. Очень удобная локация.

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