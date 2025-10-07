Беларусь и Оман договорились о реализации крупного проекта в сфере деревообработки

Посольства в Минске и Маскате, безвиз для белорусов и дорожная карта сотрудничества на ближайшие два года. Таковы краткие итоги двухдневного официального визита Султана Омана в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посольства в Минске и Маскате, безвиз для белорусов и дорожная карта сотрудничества на ближайшие два года. Таковы краткие итоги двухдневного официального визита Султана Омана в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хайсам бен Тарек Аль Саид впервые был в нашей стране в таком статусе. Он прилетел в Минск накануне. И если вчера упор был сделан на работу в составе делегаций во Дворце Независимости, то сегодня у высокого гостя была возможность прикоснуться к истории нашей страны в самом сердце Минска.
Султан Омана возложил цветы к монументу на площади Победы. А после по приглашению Александра Лукашенко отправился домой к Президенту, чтобы продолжить начатый диалог уже в формате рабочего завтрака. Длился он около двух часов и был не публичен.
Однако до начала состоялась встреча лидеров. Во время нее Султан Омана поблагодарил главу нашего государства за гостеприимство и озвучил решение поддержать белорусскую инициативу о взаимном открытии посольств. И это, безусловно, важный шаг на новом этапе пути развития белорусско-оманских отношений. Читайте здесь.
По окончании рабочего завтрака Александр Лукашенко лично проводил гостя в аэропорт. Это жест особого уважения. А еще накануне наш Президент пригласил Султана Омана посетить Беларусь, но уже зимой.
Совершенно очевидно, этот визит ознаменовал собой новый этап взаимоотношений между Минском и Маскатом и стал логичным продолжением прошлогодней работы нашего Президента в Омане.
Накануне же, во время переговоров, Александр Лукашенко подчеркнул: мы настроены на равноправное, доверительное и взаимовыгодное сотрудничество.
Оман – страна богатая. Прежде всего своими недрами. На экспорте, преимущественно нефти и газа, Султанат и зарабатывает. Но на нынешнем этапе руководство Омана делает акцент на развитии реального сектора экономики и укреплении технологического суверенитета, а также поддержке образования, здравоохранения. В этой связи Беларусь, бесспорно, может быть полезна. Кроме того, Минск и Маскат договорились о реализации крупного проекта в сфере деревообработки. 1 миллиард 400 миллионов долларов – таков предполагаемый объем инвестиций. Речь идет о строительстве в Беларуси современного целлюлозно-бумажного комбината. Минск также рассчитывает на создание в Омане хаба для продвижения наших товаров на рынки этого региона.