Беларусь и Оман договорились о реализации крупного проекта в сфере деревообработки

Посольства в Минске и Маскате, безвиз для белорусов и дорожная карта сотрудничества на ближайшие два года. Таковы краткие итоги двухдневного официального визита Султана Омана в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хайсам бен Тарек Аль Саид впервые был в нашей стране в таком статусе. Он прилетел в Минск накануне. И если вчера упор был сделан на работу в составе делегаций во Дворце Независимости, то сегодня у высокого гостя была возможность прикоснуться к истории нашей страны в самом сердце Минска. Султан Омана возложил цветы к монументу на площади Победы. А после по приглашению Александра Лукашенко отправился домой к Президенту, чтобы продолжить начатый диалог уже в формате рабочего завтрака. Длился он около двух часов и был не публичен.

Однако до начала состоялась встреча лидеров. Во время нее Султан Омана поблагодарил главу нашего государства за гостеприимство и озвучил решение поддержать белорусскую инициативу о взаимном открытии посольств. И это, безусловно, важный шаг на новом этапе пути развития белорусско-оманских отношений. Читайте здесь. По окончании рабочего завтрака Александр Лукашенко лично проводил гостя в аэропорт. Это жест особого уважения. А еще накануне наш Президент пригласил Султана Омана посетить Беларусь, но уже зимой.