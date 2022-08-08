Ирина Новикова, доктор экономических наук: Абсолютно правильно. Дело не в том, что только экономически, но и политически ответят они. Китайцы играют в долгую, и те кто ждал, что начнутся военные действия, то это невыгодно Соединенным Штатам. Почему Кирби и извинялся за этот визит. Он сказал, что это частный визит. И китайцы пока политически реагируют: не отвечают на звонки, проводят военные учения. Я думаю, отреагирует Китай. Но другое дело, что теперь все-таки… Почему Кирби выступил? Потому что произошла ситуация, когда толкают Китай на союз с Россией. Как бы не было документа, который закреплял бы это стратегическое, военно-политическое сотрудничество между Россией и Китаем. Хотя Китай поддерживает Россию. Тем не менее то, что произошло, толкнуло друг друга в объятия. И буквально сегодня я почитала, не знаю, фейк ли это, говорят, что Японию подталкивают, чтобы она напала на Восток и на Россию, но сами они не просчитали, что одновременно китайская армия может на это отреагировать.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вспоминаю слова Президента по этой ситуации и не только по этой. Мир, когда катится к Третьей мировой войне, мы все смотрим, анализируем, иногда одна случайность, человеческий фактор может привести к Третьей мировой. Поэтому то, что сейчас происходит вокруг Тайвани, никто не знает, что будет завтра. Мы анализируем, смотрим, а что будет завтра, никто не знает. Провокация и крах всего мира! Что происходит сейчас, спустя несколько дней после этой ситуации? Американцы использовали эту ситуацию для наращивания военного присутствия в этом регионе. И это наращивание уже пошло очень активно. Про то, что Китай не проиграл и будет воевать юанями, я уже говорил. Кому хуже всех в том регионе в этой ситуации? Тайване. Американцы настолько помогают, что делают хуже тем, кто помогает, как и Украине. Что получил Тайвань сейчас кроме санкций и обострения? Они клепали свои чипы, зарабатывали бабки и жили – не тужили. И им плевать на этот суверенитет. Им лишь бы никто не трогал, и деньги в карман складывать. Теперь у них Литва – союзник великий, а у нас это прыщ геополитический. Хотя литовский народ – это уважаемый мной народ, гражданство они сейчас будут у нас получать очень массово. Что Тайвань получил? Ничего, кроме санкций от Китая и усложнения своих проблем. Тайване нужна война? Упаси господь! Украине была нужна война? Украинскому народу – нет. Косово, Сербии нужна война? Нет! Европе нужна война? Нет! Кому нужна война? Америке и Великобритании. Все.

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