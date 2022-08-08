Американцы использовали эту ситуацию для наращивания военного присутствия в этом регионе
Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Геополитический вес. Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу «По существу» эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы.
Алена Сырова, СТВ:
Ирина Васильевна, возвращаясь к событиям вокруг Тайвани, многие разделились на два лагеря, которые считают, что Китай проявил слабость тем, что не отреагировал, как обещал, другие говорят, что китайцы ответят экономически. Вы как считаете?
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Абсолютно правильно. Дело не в том, что только экономически, но и политически ответят они. Китайцы играют в долгую, и те кто ждал, что начнутся военные действия, то это невыгодно Соединенным Штатам. Почему Кирби и извинялся за этот визит. Он сказал, что это частный визит. И китайцы пока политически реагируют: не отвечают на звонки, проводят военные учения. Я думаю, отреагирует Китай. Но другое дело, что теперь все-таки… Почему Кирби выступил? Потому что произошла ситуация, когда толкают Китай на союз с Россией. Как бы не было документа, который закреплял бы это стратегическое, военно-политическое сотрудничество между Россией и Китаем. Хотя Китай поддерживает Россию. Тем не менее то, что произошло, толкнуло друг друга в объятия. И буквально сегодня я почитала, не знаю, фейк ли это, говорят, что Японию подталкивают, чтобы она напала на Восток и на Россию, но сами они не просчитали, что одновременно китайская армия может на это отреагировать.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вспоминаю слова Президента по этой ситуации и не только по этой. Мир, когда катится к Третьей мировой войне, мы все смотрим, анализируем, иногда одна случайность, человеческий фактор может привести к Третьей мировой. Поэтому то, что сейчас происходит вокруг Тайвани, никто не знает, что будет завтра. Мы анализируем, смотрим, а что будет завтра, никто не знает. Провокация и крах всего мира! Что происходит сейчас, спустя несколько дней после этой ситуации? Американцы использовали эту ситуацию для наращивания военного присутствия в этом регионе. И это наращивание уже пошло очень активно. Про то, что Китай не проиграл и будет воевать юанями, я уже говорил. Кому хуже всех в том регионе в этой ситуации? Тайване. Американцы настолько помогают, что делают хуже тем, кто помогает, как и Украине. Что получил Тайвань сейчас кроме санкций и обострения? Они клепали свои чипы, зарабатывали бабки и жили – не тужили. И им плевать на этот суверенитет. Им лишь бы никто не трогал, и деньги в карман складывать. Теперь у них Литва – союзник великий, а у нас это прыщ геополитический. Хотя литовский народ – это уважаемый мной народ, гражданство они сейчас будут у нас получать очень массово. Что Тайвань получил? Ничего, кроме санкций от Китая и усложнения своих проблем. Тайване нужна война? Упаси господь! Украине была нужна война? Украинскому народу – нет. Косово, Сербии нужна война? Нет! Европе нужна война? Нет! Кому нужна война? Америке и Великобритании. Все.
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