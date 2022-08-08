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Как символ нового этапа жизни завода. Президенту в Миорах подарили миниатюрный рулон жести

08 августа 2022 19:03
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Новости Беларуси. Развивать районы за счет реализации конкретных проектов – требование главы государства. Сегодня, 8 августа, Александр Лукашенко посетил Миорский металлопрокатный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как символ нового этапа жизни завода. Президенту в Миорах подарили миниатюрный рулон жести-1

Не только вопросы, но и предложения – коллектив к встрече явно подготовился. Так, энергетик завода выступил с инициативой возобновить традицию именовать предприятия в честь знаменитых белорусов. Президент однозначно «за», если люди заслужили это своим трудом, профессионализмом и поступками. Главное – без популизма и пустых восхвалений.

Как символ нового этапа жизни завода. Президенту в Миорах подарили миниатюрный рулон жести-4

Белорусский лидер уверен: через время и на этом предприятии появятся свои герои. А пока как символ нового этапа в жизни завода во Дворце Независимости будет ждать промышленных успехов Родины сувенир – миниатюрный рулон жести.

Как символ нового этапа жизни завода. Президенту в Миорах подарили миниатюрный рулон жести-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Работайте, берегите завод. Это ваше счастье. Спасибо за подарок!

Как символ нового этапа жизни завода. Президенту в Миорах подарили миниатюрный рулон жести-10

Эти слова могут стать лозунгом завода. Пришло время общими силами наконец уберечь его.

Как символ нового этапа жизни завода. Президенту в Миорах подарили миниатюрный рулон жести-13

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# Подарки Президенту Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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