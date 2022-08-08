Как символ нового этапа жизни завода. Президенту в Миорах подарили миниатюрный рулон жести

Новости Беларуси. Развивать районы за счет реализации конкретных проектов – требование главы государства. Сегодня, 8 августа, Александр Лукашенко посетил Миорский металлопрокатный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не только вопросы, но и предложения – коллектив к встрече явно подготовился. Так, энергетик завода выступил с инициативой возобновить традицию именовать предприятия в честь знаменитых белорусов. Президент однозначно «за», если люди заслужили это своим трудом, профессионализмом и поступками. Главное – без популизма и пустых восхвалений.

Белорусский лидер уверен: через время и на этом предприятии появятся свои герои. А пока как символ нового этапа в жизни завода во Дворце Независимости будет ждать промышленных успехов Родины сувенир – миниатюрный рулон жести.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Работайте, берегите завод. Это ваше счастье. Спасибо за подарок!