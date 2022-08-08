Политологи: конкретно с визитом на Тайвань выиграла Россия, потому что Китай никогда больше американцам не поверит

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Для простых людей. Я согласен с Вадимом, он очень правильно геополитически разложил ситуацию. Единственное, что хочу добавить по Китаю, что Китай не проиграл и не проиграет. А в этой ситуации, конкретно с визитом на Тайвань, выиграла Россия. Потому что Китай никогда больше американцам не поверит. Да, он не может разорвать отношения. Экономические связи Китая с Америкой большие, но юань иногда бьет лучше другой пули. И это не я придумал. Теперь о внутренней ситуации для наших граждан. Мы должны это рассказывать 9 августа, когда в Минске состоится большой патриотический форум, на котором будут участвовать все политические силы, общественные организации, которые придерживаются курса созидания. Патриоты этой Родины. Мы должны что им рассказывать? Что хороших революций не бывает. Если бы что-то в 2020 году произошло, их бы кошелек опустел совсем. Свободы бы никакой и выборов не стало. Ее бы стало меньше в десятки раз. И они это уже видят. И война бы была, мира бы не было, убивали бы людей. И еще. Вывод. Помните эти слезы? Основной август, мы с Вадимом были доверенными лицами Президента на выборах. Я вспоминаю после 9 августа: насилие, насилие, насилие. Через два года подведем итоги: сколько человек погибло в 2020 году в Беларуси? Два! Сколько погибло в Украине, в Казахстане, в Армении, в Грузии, в любой стране, где был госпереворот или революция? Сотни и тысячи.