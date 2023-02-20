Кто попадёт в народное ополчение и для чего оно нужно? Рассказал министр обороны Беларуси

Новости Беларуси. Окончательный проект Концепции нацбезопасности будет утверждать Всебелорусское народное собрание. Об этом 20 февраля заявил Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Окончательный проект Концепции нацбезопасности будет утверждать Всебелорусское народное собрание. Об этом 20 февраля заявил Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На рассмотрение был вынесен этот документ, а также закон о народном ополчении. Говоря о целесообразности создания народного ополчения, Президент подчеркнул, что это сделано не просто так. Нет ничего плохого в том, что люди учатся владеть оружием и смогут защитить свой дом. Но во избежание информационных спекуляций на эту тему Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси выстроена эффективная система обороны и ее основа – Вооруженные Силы. Исходя из этого, защищать должны уметь все. Воевать – профессионалы.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Министр обороны рассказал, что ополченцев-добровольцев пробовали собирать в Климовичском районе в сентябре. Локация была выбрана из соображений востребованности. Ведь даже в мирное время один участковый может быть закреплен за несколькими участками. Эта проблема актуальна для малых населенных пунктов. Что говорить о военном периоде, когда могут возникнуть иные задачи.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Мы увидели, что больше запрос направлен именно на сельскую местность, там, где и участковый может на несколько сельсоветов один быть. Именно председателям сельских советов нужны люди, которые в период военного положения… А это не исключено. И всякие диверсионные группы, и какой-нибудь разгул преступности, мародерство, всякое может быть. Мы же смотрим и на конфликт на юге нашей страны, как это происходит, и тоже этот опыт изучаем.
Надо понимать: народное ополчение будет состоять исключительно из добровольцев, необязательно это будут бывшие военные или люди с опытом владения оружием. Что говорить, защищать свой дом и имущество могут захотеть и женщины. Для подготовки, в том числе превентивной, есть необходимый ресурс. Хотя по изначальному расчету в народном ополчении ожидают до 150 тысяч человек.
Виктор Хренин:
Конечно, предусматриваем курсы подготовки. Они не требуют очень много времени, чтобы подготовить человека, каких-то очень высоких способностей. Вступившие в ряды народного ополчения, добровольцы, они будут размещаться по месту жительства и выполнять свои трудовые функции. Предусматриваются права и нанимателя. Он может и освобождать от выполнения соответствующих работ добровольца, причем с сохранением заработной платы и рабочего места. На них будут распространяться и социальные гарантии: прежде всего те, которые распространяются на военнослужащих по мобилизации.
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