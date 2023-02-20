Кто попадёт в народное ополчение и для чего оно нужно? Рассказал министр обороны Беларуси

Новости Беларуси. Окончательный проект Концепции нацбезопасности будет утверждать Всебелорусское народное собрание. Об этом 20 февраля заявил Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На рассмотрение был вынесен этот документ, а также закон о народном ополчении. Говоря о целесообразности создания народного ополчения, Президент подчеркнул, что это сделано не просто так. Нет ничего плохого в том, что люди учатся владеть оружием и смогут защитить свой дом. Но во избежание информационных спекуляций на эту тему Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси выстроена эффективная система обороны и ее основа – Вооруженные Силы. Исходя из этого, защищать должны уметь все. Воевать – профессионалы. Алена Сырова, политический обозреватель:

Министр обороны рассказал, что ополченцев-добровольцев пробовали собирать в Климовичском районе в сентябре. Локация была выбрана из соображений востребованности. Ведь даже в мирное время один участковый может быть закреплен за несколькими участками. Эта проблема актуальна для малых населенных пунктов. Что говорить о военном периоде, когда могут возникнуть иные задачи.