Лукашенко: апробированный на многих странах механизм политического терроризма здесь не сработал

Об этом заявил Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности. На рассмотрение были вынесены обновленная Концепция нацбезопасности и закон «О народном ополчении». Президент обратил внимание, что в отличие от ряда стран (в том числе постсоветского пространства), где подобные документы носят закрытый характер, в Беларуси никто ничего не прячет. Принципиальное требование главы государства – честно заявить о приоритетах, показать мировому сообществу открытость белорусской политики, надежность нашей страны как ответственного партнера. Поэтому новая Концепция национальной безопасности должна быть предельно откровенной и понятной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Принятый в 2010 году документ не потерял своей актуальности. Более того, выстроенная в соответствии с его положениями система национальной безопасности продемонстрировала свою эффективность, в том числе в самый острый период внешнего давления на Беларусь. Апробированный на многих странах механизм так называемого политического терроризма в свое время здесь не сработал. И сегодня мы вполне адекватно реагируем на очередные брошенные нам вызовы: провокации, санкции, политические ультиматумы и прочее. Но все испытания – это прежде всего опыт. А опыт – это бесценный материал для разработки стратегии дальнейшего развития. Адаптация Концепции национальной безопасности под реалии сегодняшнего дня – вполне логичный и очень своевременный шаг.

Вы видите, что в современную международную повестку вернулись элементы холодной войны – гонка вооружений и ядерный шантаж со стороны лидеров отдельных западных государств. Очевиден рост угроз агрессивного национализма и экстремизма в различных формах их проявления. Поднимает голову идеология неофашизма. Не снижаются риски распространения наркотиков, торговли людьми, нелегальной миграции, которые также используются для достижения политических целей. Тенденция к глобальной культурной унификации, в том числе под нетрадиционные явления, ставит под угрозу основу основ национального государства – наши моральные принципы, исконные ценности, историческую память. Это происходит на фоне истощения экосистемы, нехватки ресурсов, глобального изменения климата, роста нагрузки на окружающую среду, демографического кризиса, опасности новой волны разного рода пандемий.

Все эти угрозы возникли не вчера. Геополитический интерес к Беларуси со стороны западного гегемона – история не одного столетия. Но технологии и методы ведения гибридных войн постоянно совершенствуются. А мы должны смотреть еще дальше и работать на опережение.