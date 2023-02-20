«Вось гэта беларусшчына». Марзалюк прыгадаў, як у яго дзяцінстве гаворылі на трох мовах

Есть ли в Беларуси языковая конкуренция? Что сделать, чтобы родные слова не стали иностранными? Диалоги на двух официальных языках на площадке ток-шоу « По существу ».

Кирилл Казаков, СТВ: Города на каком языке говорили? Там чаще всего жили евреи в большинстве своем.

Игорь Марзалюк:

Наш родны Магілёў, акрамя ідыша, які ведалі ўсе, гаварыў выдатна па-беларуску. Калі ты чытаеш «Вопыт апісання Магілёўскай губерніі», выдадзены ў Расіі па-руску ў 1884 годзе, і чытаеш прамыя дыялогі і цытаты з размоваў магілёўскіх мяшчанаў, рамеснікаў, купцоў. Яны гаварылі па-беларуску. А што датычыцца яўрэяў, яны размаўлялі на ідышэ. А Мінск увогуле, калі на то пайшло, у 20-х гадах XX стагоддзя ў амерыканскам друку ідышэмоўным называлі новым Іерусалімам. Не Адэсу, не іншыя рэчы.

Кирилл Казаков:

У нас четыре государственных языка было 1930-е годы, правильно? Русский, белорусский, идиш и польский.

Игорь Марзалюк:

Тое, што я хацеў сказаць, рэч у тым, што беларуская традыцыя склалася аб’ектыўна так. Падабаецца гэта каму, не падабаецца, што мы стагоддзямі не былі монаканфесійнымі, монаэтнічнымі і, тое ж самае, монамоўнымі. Як правіла. Ніколі не забуду, мястэчка Краснаполле, мне 14 год. Усход Беларусі. Я іду. Дзве настаўніцы – одна фізікі, матэматыкі, другая – беларускай мовы, літаратуры. Адна яўрэйка, другая – беларуска. Лаюцца за курыцу, якая парушыла тэрытарыяльныя межы яе агарода. Пачынаюць па-руску, пераходзяць на ўсходнебеларускі дыялект, а потым пачынаюць лаяць адну другую на ідышэ. І так прыгожа. Вось гэта беларусшчына.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Раньше это был русский. Какой язык школьники чаще выбирают на ЦТ и экзамены?

«Трэба пачаць з настаўніка». Як зацікавіць падлеткаў беларускай мовай?

Украинская верхушка очумела националистическими взглядами! Лукашенко возмущен борьбой против русского языка