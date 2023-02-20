Президент: каждый мужчина, да и не только мужчина, должен уметь обращаться с оружием
Новости Беларуси. Окончательный проект Концепции нацбезопасности будет утверждать Всебелорусское народное собрание. Об этом 20 февраля заявил Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На рассмотрение был вынесен этот документ, а также закон о народном ополчении.
Президент обратил внимание, что в отличие от ряда стран, в том числе постсоветского пространства, где подобные темы носят закрытый характер, в Беларуси никто ничего не прячет. Поэтому новая Концепция нацбезопасности должна быть предельно откровенной и понятной.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Госсекретарь рассказал, что один из блоков изменений касался теории, и все же навеяны новеллы практическим опытом. Своим и чужим.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Четвертый блок новый появился. Появилась девятая сфера национальной безопасности – биологическая безопасность. Исходя из анализа тех событий, которые в последнее время произошли в мире. Прежде всего пандемия, как она повлияла на вопросы и политической системы, и экономики. Кроме того, на это повлияло и проведение специальной военной операции, и появление биолабораторий на территории Украины, да и всего постсоветского пространства, которых сейчас очень много, под эгидой США. И тех угроз, которые исходят от нахождения этих биолабораторий.
Из опыта также появилась идея проработки создания в нашей стране народного ополчения. То есть помимо регулярной армии, которая решает задачи по защите государства, помимо органов внутренних дел, которые охраняют общественный порядок, помимо теробороны, которая в условиях военного времени обеспечит стабильное функционирование инфраструктуры, необходимы и те, кто в случае «если» будет способен защитить свой дом и свое имущество.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ситуация непростая. Я уже не раз говорил: каждый мужчина (да и не только мужчина) должен уметь, как минимум, обращаться с оружием. Хотя бы для того, чтобы в случае необходимости защитить свою семью, свой дом, родной уголок земли и, если понадобится, страну, без которой не будет ни уголка, ни дома. Многие это понимают. Поэтому мною была поставлена задача Министерству обороны совместно с МВД проработать вопрос создания народного ополчения.
Однако до принятия обоим документам еще неблизко. Законопроект о народном ополчении еще раз должны изучить депутаты, внести корректировки в Генпрокуратуре и Верховном суде. Глава государства акцентирует внимание на устранении любых надстроек – это документ для военного времени, а в случае «если» уж точно не до сложных схем. Решения должны приниматься быстро и на месте. Что касается Концепции национальной безопасности, то, как и Военную доктрину, примет ее или нет Всебелорусское народное собрание, делегатов которого нам еще только предстоит избрать. Но прежде у каждого белоруса есть возможность принять участие в процессе управления государством, внести предложения на диалоговых площадках и как минимум разобраться, чтобы иметь свое мнение.
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