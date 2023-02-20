Президент: каждый мужчина, да и не только мужчина, должен уметь обращаться с оружием

Новости Беларуси. Окончательный проект Концепции нацбезопасности будет утверждать Всебелорусское народное собрание. Об этом 20 февраля заявил Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На рассмотрение был вынесен этот документ, а также закон о народном ополчении. Президент обратил внимание, что в отличие от ряда стран, в том числе постсоветского пространства, где подобные темы носят закрытый характер, в Беларуси никто ничего не прячет. Поэтому новая Концепция нацбезопасности должна быть предельно откровенной и понятной. Алена Сырова, политический обозреватель:

Госсекретарь рассказал, что один из блоков изменений касался теории, и все же навеяны новеллы практическим опытом. Своим и чужим.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Четвертый блок новый появился. Появилась девятая сфера национальной безопасности – биологическая безопасность. Исходя из анализа тех событий, которые в последнее время произошли в мире. Прежде всего пандемия, как она повлияла на вопросы и политической системы, и экономики. Кроме того, на это повлияло и проведение специальной военной операции, и появление биолабораторий на территории Украины, да и всего постсоветского пространства, которых сейчас очень много, под эгидой США. И тех угроз, которые исходят от нахождения этих биолабораторий. Из опыта также появилась идея проработки создания в нашей стране народного ополчения. То есть помимо регулярной армии, которая решает задачи по защите государства, помимо органов внутренних дел, которые охраняют общественный порядок, помимо теробороны, которая в условиях военного времени обеспечит стабильное функционирование инфраструктуры, необходимы и те, кто в случае «если» будет способен защитить свой дом и свое имущество.