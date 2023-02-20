Іўчанкаў: становіцца крыўдна, што быццам беларуская мова – гэта вось тыя змагары. Да забудзьцеся вы!

Новости Беларуси. Есть ли в Беларуси языковая конкуренция? Что сделать, чтобы родные слова не стали иностранными? Диалоги на двух официальных языках на площадке ток-шоу «По существу» .

Алена Сырова, СТВ:

Вы сами привели пример того, что давайте поедем в небольшую деревеньку, поговорим с бабулей. И получается, что у нас большая популярность как раз в сельской местности.

Виктор Ивченков:

Я пра тое, што калі чалавек лічыць родная мовай, тады адносіліся да гэтага пытання неяк больш адвольна – а я напішу беларускую мову. Пасля гэта стала ўсвядомленым выбарам. І трэба заўсёды мець на ўвазе, што гаворка ідзе не пра літаратурную мову. А ён умее гаварыць па-беларуску ці не ўмее? Заедзь у любы цэнтральны раён, і там ёсць беларуская мова.

Кирилл Казаков:

Ёсць. Ніхто не кажа, што яна знікла.

Виктор Ивченков:

Мы не ўлічваем гэтую сітуацыю. Мы гаварылі пра палітычныя нюансы з моўнай сітуацыяй. Як раз ва Украіне гэта не было ўлічана, таму што трэба было глядзець глыбей. Як можна было забараніць мільённаму насельніцтву не гаварыць на мове? З гэтага і пачалося «хто не скача, той маскаль». Моўныя сітуацыі, моўная палітыка – гэта той трыгер, інструмент, які можа супакоіць грамадства ці, наадварот, вывесці яго на вуліцу. Я прывяду прыклад. Калі ў 2008 годзе быў прыняты Закон «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі», што рабілася з так званай апазіцыяй. Мы даём на водкуп апазіцыі мову.

Кирилл Казаков:

Мы ее не отдаем. Мы как раз и говорим, что она забрана.