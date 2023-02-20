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Вольфович: Концепция национальной безопасности – второй стратегический документ после Конституции

20 февраля 2023 13:42
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Новости Беларуси. Проект обновленной Концепции национальной безопасности был подготовлен по поручению Президента. Такую задачу главнокомандующий поставил два года назад на VI Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Вольфович: Концепция национальной безопасности – второй стратегический документ после Конституции-1

Над документом работала группа, в состав которой вошли представители более 30 организаций. Привлекалось научное и экспертное сообщество, изучался зарубежный опыт. В ближайшее время проект вынесут на общественное обсуждение. И только потом с учетом всех предложений документ поступит на утверждение делегатов ВНС.

Вольфович: Концепция национальной безопасности – второй стратегический документ после Конституции-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности:
Это, я бы сказал, после нашей Конституции второй стратегический документ. Что защищаем? Национальные интересы. От кого? Это источники и угрозы национальной безопасности. Как защищаем? То есть методика нейтрализации угроз национальной безопасности, что и расписано в документе. И кто защищает – система национальной безопасности: государственные органы и организации, общественные институты, граждане прежде всего. Такую структуру мы и оставили, действительно она сегодня. Насколько хватит этого документа, будем смотреть. По крайней мере, какой-то потенциал прочности мы в него закладывали.

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# Национальная безопасность # общество # Александр Вольфович # Александр Лукашенко # Фотофакт

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