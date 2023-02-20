Лукашенко: наши партнёры должны знать, что белорусское миролюбие не синоним жертвенности
Новости Беларуси. Окончательный проект Концепции нацбезопасности будет утверждать Всебелорусское народное собрание. Об этом 20 февраля заявил Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На рассмотрение был вынесен этот документ, а также закон о народном ополчении. Президент обратил внимание, что в отличие от ряда стран, в том числе постсоветского пространства, где подобные темы носят закрытый характер, в Беларуси никто ничего не прячет. Поэтому новая Концепция нацбезопасности должна быть предельно откровенной и понятной.
Говоря о целесообразности создания народного ополчения, Президент подчеркнул, что это сделано не просто так. Нет ничего плохого в том, что люди учатся владеть оружием и смогут защитить свой дом. Но во избежание информационных спекуляций на эту тему Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси выстроена эффективная система обороны и ее основа – Вооруженные Силы. Исходя из этого, защищать должны уметь все. Воевать – профессионалы.
Тему продолжит наш политический обозреватель Алена Сырова.
В таком составе Совет безопасности Беларуси давно не собирался. Силовой блок, руководство обеих палат парламента, губернаторы. На повестке документ, который по значимости уступает разве что Конституции.
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Мы привыкли к тому, что ключевые решения по таким вопросам принимают высшие чины страны и финальное слово за Президентом, но сконструированный наблюдателями образ Беларуси как последней диктатуры Европы не бьется с такой позицией ее лидера.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Диктатура диктатурой, а советоваться всегда нужно.
И не красного слова ради. На деле ни одно решение не принимается без дискуссии. Начиная заседание Совета безопасности, его председатель, Президент страны, сразу обозначил: выстроенная прежде система проявила себя эффективно. Если учесть, что приняли ее в 2010-м и 10 лет спустя она устояла под натиском политического терроризма, акты которого были предприняты в отношении нашей страны. Система работает и сейчас, когда нам брошены очередные вызовы: санкции, провокации, ультиматумы. Политические, военные, экономические. Тем не менее ситуация меняется, адаптироваться должны и мы.
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Над проектом работали не только военные, поскольку документ затрагивает самые разные сферы нашей жизни. Подключали научное сообщество, экспертов к разработке изменений. Изучали опыт ближайших союзников и дальних партнеров. Как итог – базовые элементы остались неизменными, никто ничего не ломал до основания, но 70 % в документе новые.
Александр Лукашенко:
Нам предстоит оценить, насколько он соответствует обстановке, которая складывается в мире и вокруг нашей страны, соизмерима ли предлагаемая система обеспечения национальной безопасности с новыми рисками, вызовами и угрозами. В феврале прошлого года провели референдум и большинством голосов приняли новую Конституцию. Включили целый перечень важнейших для нашего общества положений. Каким образом они отражены в концепции и какое развитие при этом получили? За прошедший период у Беларуси как независимого, суверенного государства возникли новые национальные интересы. Они также требуют концептуального закрепления в системе обеспечения национальной безопасности. Насколько полно и объективно эти интересы отражены в концепции? Предусмотрены ли дополнительные меры по их защите?
Кстати, еще одна отличительная черта нашей Концепции национальной безопасности – ее открытость. В ряде стран, в том числе постсоветского пространства, такие документы предпочитают принимать в закрытом режиме. Что ж, их выбор такой, а наш следующий...
Александр Лукашенко:
Мы прямо и открыто должны заявить о приоритетах, показать мировому сообществу транспарентность нашей политики, надежность Беларуси как ответственного партнера. Но наши партнеры при этом должны знать, что белорусское миролюбие не синоним жертвенности. В случае любой агрессии, как я уже не раз говорил, ответ будет быстрым, жестким и адекватным. Отражают ли новые положения концепции эту мировоззренческую позицию белорусов, давно исчерпавших лимит войн и революций? Поэтому еще раз акцентирую внимание присутствующих: данный документ должен быть предельно откровенным, открытым и понятным. Необходимо четко обозначить, какие вызовы для Беларуси мы видим и как планируем обеспечить свою безопасность.
Этот посыл Президента страны, пожалуй, важнейшее из того, что должны усвоить те, кто не оставляет идеи создавать риски и угрозы безопасности нашей стране, кто станет на пути устойчивого развития нашего народа. Кстати, озвученные выше термины не только держим в уме, но и планируем закрепить законодательно. Время пришло.
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