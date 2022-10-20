«Кто-кто, а Александр Григорьевич справится. И денацификацию быстро проведут». Что предложил представитель Мелитополя?

Владимир Рогов, член военно-гражданской администрации Мелитополя:

Однозначно они будут нам оттуда угрожать и нести любую заразу, неважно, что это: бактериологическая, химическая, радиоактивная – все равно. Их задача – все отравить и все уничтожить, превратить постукраинское пространство (и не только его) в зону отчуждения. В прямом смысле. И мое глубокое убеждение, что Волынь должна уйти в Беларусь. Я это говорю абсолютно серьезно и уверенно. Будет очень хорошо и географически правильно. Представляете, какой «подарок» будет полякам. У меня родственники живут в Беларуси, у меня в Минске дед похоронен. Я знаю и чувствую психотип жителей Беларуси, неважно, где: хоть в Гродно, хоть в Гомеле, Пинске, Минске, Бресте – неважно. Поверьте, кто-кто, а Александр Григорьевич справится. И денацификацию быстро проведут. Вот там все нормально будет. Поверьте, это будут отличные работники, и денацификацию быстро проведут, и сами закопают тех, кто вчера еще зиговал, и этих белорусских националистов-нацистов-недобитков… Просто принесут то, что от них останется, и сделают денацификацию, пятилетку буквально в три года. Честно вам говорю, абсолютно серьезно. Давайте эту тему прокачивать, объяснять, доносить до наших людей, принимающих решения, и я с радостью буду ездить в Беларусь к нашим братьям. Если они отказались от русского имени таким образом, пусть они вспомнят белорусское имя. Начнем нормальную реабилитацию.

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