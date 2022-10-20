«Здесь будет наведён порядок». Вот как проводят мониторинг цен в небольших городах Беларуси

Новости Беларуси. В стране по фактам необоснованного завышения цен возбуждено 36 уголовных дел. 15 фигурантов уже заключили под стражу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внимание мониторинговых групп привлекают не только крупные торговые сети, но и магазины шаговой доступности. Ситуацию на контроле держат и на селе, где люди зачастую не имеют альтернативных мест для покупок. Подробности в материале нашего корреспондента Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Агрогородок Малеч Березовского района. Здесь сейчас живут более 1 500 человек. Отдаленность от крупных городов вовсе не повод избежать мониторинга цен. Как показывает практика, нарушения в ценообразовании выявляют как в крупных супермаркетах, так и небольших сельмагах. Впрочем, здесь их сельмагами сложно назвать, это полноценные торговые объекты.

Сельчане вполне себе уязвимая категория. Зачастую магазины в сельской местности безальтернативные, а потому здесь острее ощутят колебание цены и широты выбора. Первая остановка в маршруте сенатора Юрия Наркевича – самая популярная точка агрогородка. Магазин торговой сети открылся два года назад и по ассортименту оставляет позади конкурентов – более 3 000 наименований.

Раньше в Березу ездили, если надо было. Сейчас мы оттуда ничего не везем, все тут покупаем. Я считаю, что все есть необходимое.

Перечня продуктов для проверки нет – в чек-лист попадают все позиции, которые выбирает сенатор. Какая география поставок белорусских производителей и почему не всегда на прилавках представлены свои, локальные бренды? В магазине поясняют: цены и товары для них подбирает сама сеть в Минске. Юрий Наркевич в Березовском районе: кое-кто начал баловаться с ценами. Читайте здесь. По факту мониторинга нарушений не выявлено. Правда, покупатели во время общения с сенатором не скрывают – рост цен на протяжении года ощутили, продовольственная корзина пенсионера занимает до трети от дохода.

Третью часть, не меньше. И то не считаешь, что свои овощи, например. Но третья часть точно. Чтобы не росли цены. И так кажется – куда уже больше?

В агрогородке Малеч сенатор также ознакомился с ассортиментным перечнем аптеки. Механизм формирования цены на отечественные и импортные препараты в Беларуси отлажен – на некоторые позиции в течение года ценник даже снизился.

Наталья Столяр, заведующая аптекой агрогородка Малеч:

С 5-го цены зафиксированы, изменение только в уменьшении, а увеличения цен не было. У нас цены же не формируются, формируются на складе аптечном. Видно, где-то оптовые цены немного снизились.

Случаи необоснованного завышения цен продолжают выявлять контролирующие органы. По таким фактам в Беларуси возбуждено уже 36 уголовных дел. Под стражу заключены 15 человек. Так, в Кобринском районе директор фирмы дал указание подчиненным переписать цифры на ценниках. После изучения товаросопроводительных документов в бухгалтерии предприятия органы прокуратуры выявили завышение стоимости сразу на несколько наименований. Фигурантом уголовного дела стал и директор по коммерческим вопросам сети аптек.