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«Здесь будет наведён порядок». Вот как проводят мониторинг цен в небольших городах Беларуси

20 октября 2022 19:49
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Новости Беларуси. В стране по фактам необоснованного завышения цен возбуждено 36 уголовных дел. 15 фигурантов уже заключили под стражу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внимание мониторинговых групп привлекают не только крупные торговые сети, но и магазины шаговой доступности. Ситуацию на контроле держат и на селе, где люди зачастую не имеют альтернативных мест для покупок.

Подробности в материале нашего корреспондента Кристины Протосовицкой.

«Здесь будет наведён порядок». Вот как проводят мониторинг цен в небольших городах Беларуси-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Агрогородок Малеч Березовского района. Здесь сейчас живут более 1 500 человек. Отдаленность от крупных городов вовсе не повод избежать мониторинга цен. Как показывает практика, нарушения в ценообразовании выявляют как в крупных супермаркетах, так и небольших сельмагах. Впрочем, здесь их сельмагами сложно назвать, это полноценные торговые объекты.

«Здесь будет наведён порядок». Вот как проводят мониторинг цен в небольших городах Беларуси-4

Сельчане вполне себе уязвимая категория. Зачастую магазины в сельской местности безальтернативные, а потому здесь острее ощутят колебание цены и широты выбора.

Первая остановка в маршруте сенатора Юрия Наркевича – самая популярная точка агрогородка. Магазин торговой сети открылся два года назад и по ассортименту оставляет позади конкурентов – более 3 000 наименований.

«Здесь будет наведён порядок». Вот как проводят мониторинг цен в небольших городах Беларуси-7

Раньше в Березу ездили, если надо было. Сейчас мы оттуда ничего не везем, все тут покупаем. Я считаю, что все есть необходимое.

«Здесь будет наведён порядок». Вот как проводят мониторинг цен в небольших городах Беларуси-10

Перечня продуктов для проверки нет – в чек-лист попадают все позиции, которые выбирает сенатор. Какая география поставок белорусских производителей и почему не всегда на прилавках представлены свои, локальные бренды? В магазине поясняют: цены и товары для них подбирает сама сеть в Минске.

Юрий Наркевич в Березовском районе: кое-кто начал баловаться с ценами. Читайте здесь.

По факту мониторинга нарушений не выявлено. Правда, покупатели во время общения с сенатором не скрывают – рост цен на протяжении года ощутили, продовольственная корзина пенсионера занимает до трети от дохода.

«Здесь будет наведён порядок». Вот как проводят мониторинг цен в небольших городах Беларуси-13

Третью часть, не меньше. И то не считаешь, что свои овощи, например. Но третья часть точно. Чтобы не росли цены. И так кажется  куда уже больше?

«Здесь будет наведён порядок». Вот как проводят мониторинг цен в небольших городах Беларуси-16

В агрогородке Малеч сенатор также ознакомился с ассортиментным перечнем аптеки. Механизм формирования цены на отечественные и импортные препараты в Беларуси отлажен – на некоторые позиции в течение года ценник даже снизился.

«Здесь будет наведён порядок». Вот как проводят мониторинг цен в небольших городах Беларуси-19

Наталья Столяр, заведующая аптекой агрогородка Малеч:
С 5-го цены зафиксированы, изменение только в уменьшении, а увеличения цен не было. У нас цены же не формируются, формируются на складе аптечном. Видно, где-то оптовые цены немного снизились.

«Здесь будет наведён порядок». Вот как проводят мониторинг цен в небольших городах Беларуси-22

Случаи необоснованного завышения цен продолжают выявлять контролирующие органы. По таким фактам в Беларуси возбуждено уже 36 уголовных дел. Под стражу заключены 15 человек. Так, в Кобринском районе директор фирмы дал указание подчиненным переписать цифры на ценниках. После изучения товаросопроводительных документов в бухгалтерии предприятия органы прокуратуры выявили завышение стоимости сразу на несколько наименований. Фигурантом уголовного дела стал и директор по коммерческим вопросам сети аптек.

«Здесь будет наведён порядок». Вот как проводят мониторинг цен в небольших городах Беларуси-25

Сергей Куратник, заместитель прокурора Минска:
Прокуратурой города Минска санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу в отношении директора по коммерческим вопросам сети столичных аптек. Ему инкриминировано бездействие должностного лица. Достоверно зная о требованиях Директивы главы государства № 10, он не организовал ее исполнение подчиненными работниками в части недопущения роста цен. Это привело к переоценке стоимости товаров в 11 аптеках в сторону увеличения розничных цен на не менее чем 65 ассортиментных позиций.

Борьба за справедливые цены в Беларуси продолжается. Проверки проходят во всех регионах, ситуация изучается как в крупных торговых объектах, так и магазинах шаговой доступности. Под контролем также рынки, аптеки, интернет-площадки.

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Наталья Столяр # Юрий Наркевич # Кристина Протосовицкая # Сергей Куратник # Фотофакт

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