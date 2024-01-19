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«Активизируется иммунная система». Почему человек не заболевает после крещенского купания?

19 января 2024 20:03
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19 января православные верующие отмечают Крещение Господне (Богоявление). Это древнейший христианский праздник, который связан с крещением Иисуса Христа в Иордане. Об истории и традициях этого праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
После крещенских купаний никто не болеет. Как на практике – работа увеличивается у медиков или нет, действительно никто не болеет?

«Активизируется иммунная система». Почему человек не заболевает после крещенского купания?-1

Анна Ермакович, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации 32-й городской клинической поликлиники:
Если соблюдать все правила и человек здоров, то, как правило, они не болеют. Во-первых, если люди это делают систематически, у них организм закаливается. Ведь, во-первых, когда ты выходишь из купели – все описывают: у них эйфория, энергия, эмоции. Это ведь тоже происходит в том числе за счет того, что в организме в большом количестве вырабатываются гормоны такие, как адреналин, дофамин, стероидные. У вас прилив сил, активизируется иммунная система, вы действительно какое-то время устойчивы к каким-то вирусным инфекциям. Поэтому да.

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# Купание в проруби # общество

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