«Активизируется иммунная система». Почему человек не заболевает после крещенского купания?

19 января православные верующие отмечают Крещение Господне (Богоявление). Это древнейший христианский праздник, который связан с крещением Иисуса Христа в Иордане. Об истории и традициях этого праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

После крещенских купаний никто не болеет. Как на практике – работа увеличивается у медиков или нет, действительно никто не болеет?