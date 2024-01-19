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Отечественное не уступает зарубежным аналогам! Вот какое снаряжение у белорусских спасателей

19 января 2024 19:54
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Граница. Отсюда начинается Родина, а вот с такого пожарного поста – вся система МЧС Беларуси. Это лишь первичное звено. Это типовой образец всей системы, рассказали в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.

Отечественное не уступает зарубежным аналогам! Вот какое снаряжение у белорусских спасателей-1

Юрий Артиш, старший инструктор-спасатель:
До этого пост базировался на базе школы. Там арендовали небольшое помещение, территория поста была примерно как эта комната, где располагался стол, спальные места и кухня. На вооружении стояло две АЦ ГАЗ-53, старенькие машинки, которые выглядели довольно раритетными. Люди работали, выезжали на ЧС, служба прогрессировала очень сильно за эти годы. У нас все поменялось.

Отечественное не уступает зарубежным аналогам! Вот какое снаряжение у белорусских спасателей-4

14 – это номер поста. Их присваивают в границах областей. В каждой по 60-80 таких постов. Размещены в центре 20-30-километрового круга. И так по всей стране. Они прибывают первыми. Затем, если надо, и соседи. Если пожар четвертой или пятой сложности, когда горят жилые дома и производственные объекты, летит сразу несколько расчетов. Такая система выстроена по всей Беларуси.

Отечественное не уступает зарубежным аналогам! Вот какое снаряжение у белорусских спасателей-7

Владислав Могильницкий, начальник Ивьевского РОЧС:
Улучшается страна и наше подразделение. За время работы, когда еще ездили на старых советских ЗИЛ, посмотрите, какая у нас сейчас современная техника, какое у нас вооружение. Личный состав полностью обеспечен боевой одеждой, необходимым снаряжением отечественного производства. Это очень важно. По многим параметрам не уступают зарубежным аналогам, а местами и лучше.

Начинали с нуля. Рассказываем, в каком состоянии было белорусское МЧС после распада СССР – подробности здесь.

Это Ивье – белорусский Иерусалим. Помимо памятника четырем религиям, местной достопримечательностью было здание пожарной части. Ветхое и неказистое. Половина с польских часов, половина – послевоенная постройка.

Отечественное не уступает зарубежным аналогам! Вот какое снаряжение у белорусских спасателей-10

Пожарные ютились в комнатушках и ежедневно сдавали правила пользования печным отоплением. Здесь была последняя часть не по высоким стандартам белорусского МЧС. Поэтому на новоселье лично приехал министр. Пожелтевшая страница летописи пожарной службы перевернута. Теперь пишется новый том – на холщовой бумаге.

Отечественное не уступает зарубежным аналогам! Вот какое снаряжение у белорусских спасателей-13

Игорь Зарембо, начальник Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР»:
Когда только создавалось Министерство по чрезвычайным ситуациям, все это было основано на пожарной службе, изредка занимались аварийно-спасательными работами, потому что у нас не было чем это делать. Благодаря вниманию главы государства, обозначению новых направлений деятельности, оснащены самым современным аварийно-спасательным оборудованием, техническими средствами. Налажено производство отечественных пожарных автомобилей, мы готовы ко всем вызовам.

Подробности в видео.

# МЧС Беларуси # общество # Евгений Пустовой # Игорь Зарембо

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