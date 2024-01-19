Президент Беларуси рассказал, как вытащить детей из интернета

Новость, которая сулит белорусам полную удовлетворенность отечественными автомобилями. Такое поручение правительству дал Президент. Александр Лукашенко посетил завод «БЕЛДЖИ», где сегодня выпускают пять моделей легковых автомобилей: четыре кроссовера и один седан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопрос из разряда неожиданных прозвучал от многодетного отца – многодетному отцу и Батьке. Ответ был таким же.
Сегодня интернет все больше втягивает наших детей в свою сеть. Они вообще все время сидят в сети. Как нам…
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как нам вытащить детей из сети?
– Не из сети, а из Интернета. Вы, как отец, глава государства…
– Лучше не вспоминай, какой я отец – такой, как и ты. У меня тоже сидит. Старшие меньше, а младший постоянно там, но пользы от него много. Он мне приносит всю информацию: папа посмотри, народ пишет… Надо, чтобы ребенок твой был задействован в жизни так, чтобы у него не было времени для этого. Ты сам должен показать своему ребенку, каким он должен быть. Делай как я: ты впереди, а он за тобой. Ни в коем случае не балуйте детей. Сделайте так, чтобы они были заняты, чтобы они трудились.
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