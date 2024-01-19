Президент Беларуси рассказал, как вытащить детей из интернета

Новость, которая сулит белорусам полную удовлетворенность отечественными автомобилями. Такое поручение правительству дал Президент. Александр Лукашенко посетил завод «БЕЛДЖИ», где сегодня выпускают пять моделей легковых автомобилей: четыре кроссовера и один седан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос из разряда неожиданных прозвучал от многодетного отца – многодетному отцу и Батьке. Ответ был таким же.

Сегодня интернет все больше втягивает наших детей в свою сеть. Они вообще все время сидят в сети. Как нам…