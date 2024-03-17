Кризис начала 90-х, цирк в Овальном зале. Как принимали Конституцию суверенной Беларуси

Ровно 30 лет назад начался отсчет истории независимой Беларуси. В 1994 году была принята Конституция. Она является первой в истории суверенной республики и пятой по счету Конституцией Беларуси, действовавшей после Октября 1917 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Подойдя к этой круглой дате, мы оглядываемся на пройденный путь, чтобы уверенно идти в будущее. В белорусских реалиях Конституция – поистине народный документ. Все изменения вносились путем народного голосования. Третья статья гласит, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ. Никто не станет отрицать, за три десятилетия мы все вместе заложили основы правового современного государства, заявили о себе как нация и суверенная страна. Целое поколение юных белорусов выросло в свободной и независимой державе. Наш главный принцип – решать сложные вопросы сообща. Вот она, народная мудрость в действии: одна голова хорошо, а много лучше. Символично, что к юбилею Конституции мы подошли с новым конституционным органом – ВНС.

В новом статусе Всебелорусское народное собрание соберется в Минске не позже 25 апреля. Живем в демократических реалиях. И тут нужно вспомнить историю. Тысячу лет назад в Полоцком княжестве также собирались толокою, чтобы решить дела насущные: с кем воевать, с кем мир заключать и как вести внутренние дела. Спустя столетия в этом плане ничего не изменилось. Поэтому очевидно, что в 2022 году народ проголосовал на референдуме за традиционные ценности. За то, что генетически понятно и принято. Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган народовластия. Его делегатами могут быть избраны до 1 200 человек со всей страны. В их число входят Президент, премьер-министр и другие члены правительства, председатели, их заместители, а также судьи Конституционного и Верховного судов. Делегатами станут и представители исполнительной власти – те, кто на местах решает насущные вопросы граждан. Серьезная роль в формировании ВНС отводится делегатам от гражданского общества. Определено, что «Белая Русь», Белорусское общественное объединение ветеранов, Белорусский союз женщин, Белорусский республиканский союз молодежи и Федерация профсоюзов Беларуси могут избрать в ВНС по 80 своих представителей. Выдвижение кандидатов в делегаты стартовало на этой неделе и продолжится до 31 марта включительно. Выборы тех, кому предоставят возможность войти в ВНС от местных Советов депутатов и гражданского общества, пройдут с 1 по 10 апреля. Лукашенко: Президенту придется считаться с решениями ВНС. Подробности. Это вообще принцип белорусской политической жизни – не революция, а эволюция и преемственность поколений. Опытный кадровый резерв рядом с теми, кто только становится на политическое крыло. Глава государства не отрицает: грядет смена поколений и сегодня важно принять все достижения прошлых лет. Это мощный фундамент, на основе которого будет и дальше модернизироваться страна. Лукашенко о своей репутации диктатора за кордоном – читайте здесь.

Возвращаемся к Конституции. Никто не станет отрицать, что этот документ для каждого гражданина – как возможность лично влиять на жизнь страны. Подчеркнем еще раз, все изменения, которые вносились в главный закон, – решение большинства белорусов, и все новшества принимались только через референдум. Сравнивая первый вариант Конституции и ее современную интерпретацию, заметим, что политически взрослеет общество и параллельно меняется главный закон страны.

Получаем сейчас крайне мало, по 800 рублей нам добавили, имели бы по 400. Сами они себе оклады не забыли поднять. Так не помешало бы, чтобы они подумали и об остальных людях.

Мы все прекрасно знаем эти кадры. Но мало кто помнит, что кризис начала 90-х, который вылился в разборки посреди столицы нашей страны, в том числе в ее правительственных коридорах, был в не последнюю очередь вызван и тем, что старая Конституция вместе с коммунистическим строем изжила себя, а новая только зарождалась. Народ попросту не хотел жить ни по указке прошлого, ни по лихим понятиям, как желали бандиты разных мастей. Народ хотел жить по закону, основному закону.

Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного Суда Беларуси:

С развалом Советского Союза, конечно, это очень повлияло на состояние экономики, социальные гарантии, условия жизни граждан и те демократические ценности, которые все вначале осознали, готовы были поддержать. Постепенно приходило и осознание необходимости и определенного порядка, чтобы все-таки уйти от той анархии в жизни страны и поставить все это на правовую основу. К разработке проекта Основного закона нового суверенного государства приступили еще до объявления независимости. Его варианты не единожды публиковали для общественного обсуждения, но прийти к общему знаменателю смогли лишь весной 1994 года. Экспертная комиссия изучила опыт всех передовых с точки зрения законотворчества стран и учла опыт коллег по постсоветскому пространству, чтобы Конституция Республики Беларусь вобрала в себя наиболее концептуальные правовые нормы и учла мировые тенденции уже грядущего XXI века.

Григорий Василевич, заслуженный юрист Беларуси, в 1994 – заместитель руководителя рабочей группы по подготовке проекта Конституции:

Безусловно, мы использовали тексты русскоязычные – те, которые были, они были в ограниченном формате. Тексты Конституции Франции у нас были и США (на беларускай мове), и Италии, Казахстана – в 93-м году они приняли Конституцию. Конституции некоторых союзных республик, в частности бывшего СССР – Эстонии и так далее. Были некоторые тексты, но они не воспринимались в концептуальном, целостном восприятии. Да, какие-то формулировки, но вы не найдете ни одного повтора нашего текста с теми текстами, которые были упомянуты в конституциях. Мы обладали ограниченной информацией, но работали.

Белорусы по праву могут считать себя основоположниками идей Конституции. Статут Великого княжества Литовского – первый из правовых актов в Европе – объявил равенство всех граждан перед законом, разделил ветви власти на законодательную, исполнительную и судебную и даже дал право женщинам самим выбирать себе супруга. Это XVI век. А вот уже в начале XX Конституция Советской Социалистической Республики Беларусь также впервые в мировой истории признала природные богатства достоянием всего народа, запретила эксплуатацию человека и любого рода дискриминацию. Но с распадом СССР и приобретением независимости мы почему-то потеряли веру в себя, свои силы и собственный разум.

С новой Конституцией и избранием первого Президента Беларуси страна столкнулась с главным недочетом Основного закона – распределением властей. Парламент (Верховный Совет) по факту дублировал часть полномочий Президента – главы государства. Овальный зал Дома правительства превратился в площадку реалити-шоу, а часть депутатов – в актеров, то и дело устраивающих вечера политической сатиры. Не до смеха было только Александру Лукашенко. Решение ключевых вопросов затягивалось на месяцы, но социально-экономическая обстановка ждать больше не могла, поэтому Президент Лукашенко впервые за советом обратился к единственному источнику власти, то есть народу. Лукашенко: мы поставили конституционный заслон против элитарности. Подробности.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Конституция, несмотря на то, что носит стабильный характер и крайне редко в нее вносятся изменения, это живой организм, не статичный, который должен живо реагировать на изменения общественных отношений, складывающихся в нашей стране, а также во всем мире. Ведь Конституция, являясь нормативно-правовым актом, облекает в себе общественные отношения, которые здесь и сейчас актуальны для общества и граждан.

Как показала история, это было единственно верное решение того политического кризиса. Та же Россия, оказавшись в похожей ситуации в 93-м, выбрала более революционный и, как оказалось, кровавый способ. Белый дом – черный дым.

Григорий Василевич:

В 1993 году вся их работа в рамках комиссии была прекращена в силу кризиса, который был разрешен не так, как у нас. У нас он был разрешен цивилизованно, посредством обращения к народу на референдуме, там вы знаете события 93-го года. И они подготовили Конституцию с нуля. В том смысле, что тот опыт, который был наработан в предшествующий период, не был использован в масштабном плане. И это привело к тому, что их Конституция самими же юристами Российской Федерации подвергалась суровой критике.