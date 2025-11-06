«Мы вас не подведём!» Лукашенко передали привет от студотрядовского движения Беларуси
Важное событие для жителей белорусского Полесья. В Мозыре, одном из крупнейших городов этого региона, открылся для движения мост через Припять. Красную ленточку на современном объекте перерезал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь трудились строительные студотряды. На правом берегу – «Мозырянин», на левом берегу – Калинковичи. И это все благодаря вашей поддержке студотрядовского движения. Поэтому вам огромный привет и слова благодарности от наших бойцов. А от наших земляков вам низкий поклон. Мы вас не подведем!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо. Мне очень важно, что об этом говорят комсомольцы наши, молодежь. Поэтому не надо жалеть вот этим людям денег. Если есть возможность. Вот если вы «обворуете» в этом плане – конечно, воровать не надо, государство, и ваша дорога будет на 100 тысяч рублей дороже, а эти деньги пойдут ребятишкам этим – это приемлемо. Надо их приучать к жизни, особенно мужиков.
Открытие моста – это яркий и позитивный эпизод в графике Президента. Но залог вот такой картины белорусского мира – это, конечно, постоянная и напряженная работа. Все ради людей нашей страны.
Мужики, не спешите. Я вашей Тане обещал (и нашей Насте) вот эту на память ленту.
– Какая красавица река здесь.
– Иван Иванович, это рыбная вообще река?
– Конечно. Практически вся страна проезжает.
Мост ожил после реконструкции, а Первый отправился дальше – инспектировать Полесье. Опираясь на мощные опоры, белорусский путь и наши мосты являются маяком, даже в самые темные геополитические периоды.
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