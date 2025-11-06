Главы палат Парламента проводят мониторинг социально-экономического развития Витебщины

Чтобы было, что предложить нашим торговым партнерам, должны быть отточены все механизмы внутри страны, и исключений нет ни для регионов, ни для предприятий. Навести в АПК северного региона железный порядок к 1 января. Такую задачу поставил Президент в октябре в ходе совещания в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это регион с особыми аграрными вызовами. Суровый климат требует от сельхозпроизводителей повышенной отдачи и ответственности. Не везде дела идут хорошо. Глава государства четко обозначил проблемные моменты.

Для точечной работы с ситуацией в регион с рабочей поездкой выехали главы палат парламента. Их задача – не просто оценить факты, а на месте провести работу над ошибками и помочь предприятиям скорректировать курс. Репортаж Алины Мычко.

Одна из первых точек в маршруте рабочего визита – предприятие «Ловжанское» Шумилинского района. Здесь специализируются на разведении крупного рогатого скота. Но, несмотря на хороший кадровый и технический потенциал, результаты пока отстают от плановых. Чтобы преломить негативную тенденцию, необходимо навести порядок. В первую очередь на местах.

Яркий пример того, как можно работать эффективно даже в непростых условиях, – молочно-товарная ферма «Жигули» Верхнедвинского района. Это предприятие-новострой, которому нет еще и двух лет, уже уверенно входит в число передовиков области. Секрет успеха в современном оборудовании и грамотной организации труда: всего 20 работников обслуживают 360 голов дойного стада. Средний удой на буренку почти 30 литров.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Есть еще проблемные вопросы там, где не все зависит от тех людей, которые работают в этих организациях сельскохозяйственных. В большей степени это зависит от руководителей, не столько даже сельскохозяйственного предприятия, сколько от руководства области, потому что надо принимать стратегические решения. Там, где уже достаточно старые, так скажем, молочно-товарные фермы, которые надо реконструировать, а скорее всего, даже строить новые комплексы, такие подходы есть. Об этом говорило и руководство районов, какие планы предполагается реализовать в ближайшее время. Новое предприятие по производству соков прямого отжима открылось в Шарковщине.