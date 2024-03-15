Лукашенко: нас пытались разделить, отрезать от корней, но народ не позволил

Новости Беларуси. Конституция стала нашим ориентиром, поистине народным государствообразующим документом. Об этом заявил глава государства на встрече, приуроченной к 30-летнему юбилею со дня принятия Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На масштабное мероприятие во Дворец Независимости пригласили широкий круг гостей. Тех, кто непосредственно внес вклад в становление суверенной Беларуси. История и традиции тесно переплелись в Основном законе. А 30-летний юбилей дает повод проанализировать весь пройденный путь, особенно сейчас, когда человечество стоит на пороге глобальной смены эпох, как и треть века назад.

В разгар разлома поверить в то, что можно все лучшее и с Востока, и с Запада вобрать в себя, фактически на развалинах отстроить новое, что можно остаться цельными, что можно самим решать куда, с кем и зачем идти, что можно людьми зваться. И зваться гордо белорусами действительно могли только романтики. И очень смелые люди, хотя, наверное, в тот исторический момент по-другому было уже нельзя.