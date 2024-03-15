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Лукашенко: нас пытались разделить, отрезать от корней, но народ не позволил

15 марта 2024 16:58
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Новости Беларуси. Конституция стала нашим ориентиром, поистине народным государствообразующим документом. Об этом заявил глава государства на встрече, приуроченной к 30-летнему юбилею со дня принятия Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На масштабное мероприятие во Дворец Независимости пригласили широкий круг гостей. Тех, кто непосредственно внес вклад в становление суверенной Беларуси. История и традиции тесно переплелись в Основном законе. А 30-летний юбилей дает повод проанализировать весь пройденный путь, особенно сейчас, когда человечество стоит на пороге глобальной смены эпох, как и треть века назад.

В разгар разлома поверить в то, что можно все лучшее и с Востока, и с Запада вобрать в себя, фактически на развалинах отстроить новое, что можно остаться цельными, что можно самим решать куда, с кем и зачем идти, что можно людьми зваться. И зваться гордо белорусами действительно могли только романтики. И очень смелые люди, хотя, наверное, в тот исторический момент по-другому было уже нельзя.

Лукашенко: нас пытались разделить, отрезать от корней, но народ не позволил-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В чем мы были не правы, принимая в свою жизнь передовой опыт конституционного строительства и преломляя его через опыт, исторически пройденный нашими предками? И что мы сделали не так, защищая свою историю, ценности, традиции, свою историческую память? Ангажированные политики навязывали обществу схему системного хаоса и фактического безвластия – форму парламентской республики. Но народ сделал выбор в пользу сильной власти. Нас пытались разделить по языковому и этническому принципу, но белорусы выступили единым народом в поддержку государственного статуса двух родных для нас языков.

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# Конституция # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко

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