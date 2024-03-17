Руммо: мы должны чётко осознать, что мы живём в очень продвинутом в мировом масштабе государстве

15 марта вся страна праздновала День Конституции Республики Беларусь. Именно об этом, а также социальной политике и международной деятельности мы поговорим с гостем нашей студии. В гостях рубрики «Сенат» член Совета Республики Олег Руммо. День Конституции – какие смыслы?

Олег Руммо, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Для меня это не первая редакция Конституции Республики Беларусь. И будучи молодым человеком, когда Республика Беларусь начала жить по своей независимой Конституции, потом принимала новые редакции, вносила изменения, я как-то, скажу вам честно, несколько легкомысленно относился к этим изменениям, поскольку думал, что Конституция существует сама по себе, а общество, особенно молодые его представители, такие как я на тот момент, живут по своим нормам и правилам. Но, став уже достаточно зрелым человеком и взяв на себя ответственность не только за свою семью, за своих близких людей, но и за достаточно большой коллектив, на сегодня в этом коллективе более 2,5 тысячи человек, я стал понимать важность самого значения Конституции для страны, стал понимать, насколько это нужно людям. Поскольку все, что происходит в стране, начиная от рождения ребенка и заканчивая последним вздохом человека, начиная от его рабочего места, места проведения досуга и его дома, оно так или иначе связано с теми или иными положениями Основного закона нашей страны. Именно поэтому я со всей ответственностью отнесся к тому предложению, и для меня это было большой честью, когда я вошел в состав Конституционной комиссии, которая занималась разработкой новой редакции Основного закона нашей страны. «Работа Совета Республики приобрела новые качества»

Олег Руммо:

В последние годы вообще работа Совета Республики приобрела новые качества. Она очень серьезно интенсифицировалась. И это очень сложно, поскольку там только семь человек, это те люди, которые профессионально занимаются этой работой, естественно, еще члены секретариата. А все остальные, члены Совета Республики, такие как я, например, это те люди, основным местом работы которых не является Совет Республики. При этом мы должны очень четко чувствовать свою ответственность за то дело, которое нам доверили депутаты местных Советов. И опираясь прежде всего на свои знания, на свой опыт, на то, что мы в жизни видели и к чему мы в жизни пришли, рекомендовать это для всего общества. Так вот, дело даже не только в том, что целый ряд, в том числе и я, представители Совета Республики во главе с Натальей Ивановной Кочановой входили в состав вот этой Конституционной комиссии и скрупулезно, до каждой запятой, отрабатывали те или иные определения, те или иные положения, те или иные статьи, новеллы новой редакции закона. Дело в том, что когда мы живем и работаем в Совете Республики и принимаем те или иные законы, мы уже примерно знаем, на какую норму Основного закона нашей страны они должны опираться. Мы уже четко видим, вот эта норма, она вея не сегодняшнего времени, будет ли она востребована завтра и мешает ли она развиваться обществу в том направлении, в котором оно должно развиваться, потому что если общество развиваться не будет, естественно, это ничему хорошему не приведет. «Мы сумели создать социально ориентированное государство»