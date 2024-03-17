Руммо: мы должны чётко осознать, что мы живём в очень продвинутом в мировом масштабе государстве

15 марта вся страна праздновала День Конституции Республики Беларусь. Именно об этом, а также социальной политике и международной деятельности мы поговорим с гостем нашей студии. В гостях рубрики «Сенат» член Совета Республики Олег Руммо.
15 марта вся страна праздновала День Конституции Республики Беларусь. Именно об этом, а также социальной политике и международной деятельности мы поговорим с гостем нашей студии. В гостях рубрики «Сенат» член Совета Республики Олег Руммо.
Олег Руммо, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Для меня это не первая редакция Конституции Республики Беларусь. И будучи молодым человеком, когда Республика Беларусь начала жить по своей независимой Конституции, потом принимала новые редакции, вносила изменения, я как-то, скажу вам честно, несколько легкомысленно относился к этим изменениям, поскольку думал, что Конституция существует сама по себе, а общество, особенно молодые его представители, такие как я на тот момент, живут по своим нормам и правилам.
Но, став уже достаточно зрелым человеком и взяв на себя ответственность не только за свою семью, за своих близких людей, но и за достаточно большой коллектив, на сегодня в этом коллективе более 2,5 тысячи человек, я стал понимать важность самого значения Конституции для страны, стал понимать, насколько это нужно людям. Поскольку все, что происходит в стране, начиная от рождения ребенка и заканчивая последним вздохом человека, начиная от его рабочего места, места проведения досуга и его дома, оно так или иначе связано с теми или иными положениями Основного закона нашей страны. Именно поэтому я со всей ответственностью отнесся к тому предложению, и для меня это было большой честью, когда я вошел в состав Конституционной комиссии, которая занималась разработкой новой редакции Основного закона нашей страны.
Олег Руммо:
В последние годы вообще работа Совета Республики приобрела новые качества. Она очень серьезно интенсифицировалась. И это очень сложно, поскольку там только семь человек, это те люди, которые профессионально занимаются этой работой, естественно, еще члены секретариата. А все остальные, члены Совета Республики, такие как я, например, это те люди, основным местом работы которых не является Совет Республики.
При этом мы должны очень четко чувствовать свою ответственность за то дело, которое нам доверили депутаты местных Советов. И опираясь прежде всего на свои знания, на свой опыт, на то, что мы в жизни видели и к чему мы в жизни пришли, рекомендовать это для всего общества. Так вот, дело даже не только в том, что целый ряд, в том числе и я, представители Совета Республики во главе с Натальей Ивановной Кочановой входили в состав вот этой Конституционной комиссии и скрупулезно, до каждой запятой, отрабатывали те или иные определения, те или иные положения, те или иные статьи, новеллы новой редакции закона.
Дело в том, что когда мы живем и работаем в Совете Республики и принимаем те или иные законы, мы уже примерно знаем, на какую норму Основного закона нашей страны они должны опираться. Мы уже четко видим, вот эта норма, она вея не сегодняшнего времени, будет ли она востребована завтра и мешает ли она развиваться обществу в том направлении, в котором оно должно развиваться, потому что если общество развиваться не будет, естественно, это ничему хорошему не приведет.
Олег Руммо:
Беларусь как страна имеет очень давнюю историю. И мы, конечно, ни в коем случае не должны об этом забывать. И это наша основа, это наш фундамент. Реальность состоит в том, что независимая Республика Беларусь в том формате, в котором она существует, начала свое существование после распада Советского Союза. И практически в мировом масштабе вот эти 30 с небольшим лет, в которые существует наша страна, Республика Беларусь, – это, наверное, просто миг. И понятно, что если бы мы начинали без этого фундамента, без этой базы, без мирового опыта, без той истории, которая у нас была в составе одного из самых могущественных и самых больших уж точно государств в мире, Союза Советских Социалистических Республик, конечно, мы бы ничего бы не достигли и ничего не сделали.
А вот опираясь на мировой опыт, опираясь на наши исторические корни, мы сумели создать и Основной закон, мы сумели создать социально ориентированное государство. И я, конечно, далек от мысли, что это идеальная модель. Но я должен сказать, что создать в кратчайший период времени такую модель – это очень дорогого стоит. Мы должны четко признать и осознать, что мы живем с социальной точки зрения в очень продвинутом в мировом масштабе государстве. Мы должны четко осознавать, что гражданин нашей страны имеет огромное количество льгот, которые позволяют ему совершенно спокойно смотреть в завтрашний день. Все зависит от его инициативы, от его желания, ну и, конечно же, от его способности. Это первый вопрос. Но второй вопрос тоже очень важный. Жизнь не стоит на месте. Новая редакция нашего Основного закона, которая была принята совсем недавно, это очень ярко продемонстрировала. Поэтому нам нужно, живя уже по новой редакции Основного закона Республики Беларусь, двигаться вперед, находить баланс между желаниями наших граждан и возможностями нашего государства.
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