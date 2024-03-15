«Важно то, что мы в результате имеем». Лукашенко о своей репутации диктатора за кордоном

Конституция Беларуси была принята 15 марта 1994 года и стала первым в истории суверенной страны Основным законом. Принимался документ в сложный период. Безработица, галопирующая инфляция, пустые полки. Однако, несмотря на все сложности, в 90-е годы белорусский народ выстоял. И, опираясь на сильную власть, страна взяла курс на развитие. Александр Лукашенко поблагодарил белорусов за поддержку в критическое время.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сами созидали свою историю, свои законы, также писали сами, как тогда умели и как понимаем сейчас. Поэтому живем треть века под информационным, политическим и экономическим прессом. Все это время за кордоном только ленивый не называл Лукашенко диктатором и авторитарным Президентом. Ладно, пусть называют, важно то, что мы в результате имеем. Неразбазаренное народное богатство, сохраненный суверенитет, безопасность и мир на родной земле, рост благосостояния наших граждан. Мир, покой и тишину для обычных людей. И сейчас, совершенствуя Основной закон в 2021-2022 годах, мы тоже отвечали на вызовы времени. Наша Конституция дает возможность достойно жить, развиваться, чувствовать себя в безопасности, реализовать самые смелые планы и начинания на родной земле. Так и должно быть в современной демократической, по-настоящему демократичной стране.

И главное – мы сделали все, чтобы наши дети смогли превзойти эти достижения и успехи. Будем помогать и дальше. Теперь дело за новыми поколениями. Скажу больше. Несмотря на сегодняшние трудности и все перипетии, у меня есть веские основания уверенно смотреть в будущее. Вселяет эту уверенность наша дружная работа над последними конституционными изменениями, наша недавняя активная избирательная кампания, наше здравое восприятие мировых политических потрясений и военных конфликтов.