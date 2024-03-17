Более 20 поэтов и прозаиков наградили за победу в конкурсе «Першацвет» в Минске

Новости Беларуси. Проявить талант и получить заслуженное признание. В Минске на полях Международной книжной ярмарки наградили победителей литературного конкурса «Першацвет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодарностей и грамот удостоились двадцать поэтов и прозаиков со всей Беларуси, которые представили произведения собственного сочинения в самых разнообразных жанрах. Почти все конкурсанты – это студенты вузов, участвовали также редакторы газет и журналов. Творческое состязание направлено на раскрытие таланта среди молодежи, поэтому к участию допускаются авторы не старше 35 лет.

Ксения Зарецкая, победительница конкурса «Першацвет»:

Приятно, когда такие значимые люди, которые состояли в жюри, оценивают твою работу, говорят тебе приятные слова и выбирают ее для того, чтобы публиковать в сборнике «Першацвет».

Виктор Шнип, заместитель директора издательства «Мастацкая літаратура»:

Адно патрабаванне – каб творы былі мастацкімі, якаснымі, бо ў журы прафесіянальныя пісьменнікі, якія глядзяць на ўсё, таму скідак нікому няма.