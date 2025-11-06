96 команд поспорят за награды турнира «Мяч над сеткой» ПСК

В этом сезоне в самой младшей возрастной группе заявились 12 команд. Это достаточно много, считают специалисты. Девочки и мальчики, возраст которых не превышает 10 лет, пройдут четыре соревновательных тура, где будут собирать свои победы и получать очки, а после шесть лучших дружин выйдут в финал.

Из года в год СДЮШОР Бреста и столичный клуб «Минск» готовят к этому старту своих воспитанников. Вот и сейчас юные участники борются за каждый мяч, ведь для них это не просто игра.