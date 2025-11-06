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96 команд поспорят за награды турнира «Мяч над сеткой» ПСК

06 ноября 2025 20:15
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Стартовал новый сезон одного из самых массовых проектов Президентского спортивного клуба «Мяч над сеткой». Первыми на волейбольную площадку вышли самые юные участники, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

96 команд поспорят за награды турнира «Мяч над сеткой» ПСК-2

В этом сезоне в самой младшей возрастной группе заявились 12 команд. Это достаточно много, считают специалисты. Девочки и мальчики, возраст которых не превышает 10 лет, пройдут четыре соревновательных тура, где будут собирать свои победы и получать очки, а после шесть лучших дружин выйдут в финал. 

Из года в год СДЮШОР Бреста и столичный клуб «Минск» готовят к этому старту своих воспитанников. Вот и сейчас юные участники борются за каждый мяч, ведь для них это не просто игра.

Подробнее в видео.

# Волейбол

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