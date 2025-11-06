Возможность для развития. Пообщались с предпринимателями, которые воспользовались процедурой «бесшовного перехода»

Масштабировать бизнес, при этом сохранить все права индивидуального предпринимателя, лицензии и сертификаты, можно буквально за один день. Такая возможность появилась у ИП в прошлом году благодаря процедуре «бесшовного перехода» в статус юридических лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Необходимость в реализации такого механизма назрела давно, катализатором стали изменения в законодательстве.

Ольга Русинович, директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси:

С июня 2024 года правительством во исполнение Закона № 365 принято постановление, которым определены те виды деятельности, которые разрешены для осуществления в качестве предпринимательской деятельности физическими лицами, в том числе и для ИП. С 1 января 2026 года индивидуальные предприниматели, которые осуществляют те виды деятельности, которые не поименованы в этих перечных, их осуществлять уже не смогут. При этом государство тем же Законом № 365 предоставило удобный инструмент, механизм по перерегистрации. Алгоритм простой: достаточно собрать пакет документов и обратиться в регистрирующий орган, оформление сделают за день. Упрощенной процедурой смены статуса уже воспользовались более 3 300 индивидуальных предпринимателей по всей стране. Одной из первых была гомельчанка Юлия Певнева, которая 6 лет занимается продажей светильников. В прошлом году, когда торговый оборот превысил 500 тысяч рублей – предельно возможного для ИП рубежа, предприниматель начала готовиться к «бесшовному переходу» на новый уровень.