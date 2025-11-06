Арина Соболенко одержала победу в теннисном матче против Кори Гауфф

В первом матче дня американка Джессика Пегула выиграла у итальянки Жасмин Паолини со счетом 6:2, 6:3. Затем Арина Соболенко противостояла Кори Гауфф из США. В первом сете белорусская теннисистка уступала со счетом 2:4, но смогла переломить ход игры и вырвала партию на тай-брэйке – 7:6. Второй сет стал для Арины легкой прогулкой – она взяла верх со счетом 6:2. Таким образом, Соболенко заняла в группе первое место, Джессика Пегула расположилась на второй позиции.

Арина Соболенко, полуфиналистка Итогового турнира ВТА:

Если бы я знала, что так непросто будет в первом сете, не поставила бы себя в такую ситуацию. Не знаю, просто пыталась оставаться агрессивной и старалась найти свой ритм и игру. Была готова работать во втором сете, я очень счастлива от такого перфоманса. Очень довольна своей победой.

В пятницу, 7 ноября, в полуфинальных встречах Арина Соболенко сыграет с американкой Амандой Анисимовой, а еще одна представительница США Джессика Пегула сразится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.