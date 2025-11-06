Арина Соболенко одержала победу в теннисном матче против Кори Гауфф

Сегодня, 6 ноября, решилась судьба путевок в плей-офф Итогового турнира по теннису среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования принимает Эр-Рияд.
В первом матче дня американка Джессика Пегула выиграла у итальянки Жасмин Паолини со счетом 6:2, 6:3. Затем Арина Соболенко противостояла Кори Гауфф из США. В первом сете белорусская теннисистка уступала со счетом 2:4, но смогла переломить ход игры и вырвала партию на тай-брэйке – 7:6. Второй сет стал для Арины легкой прогулкой – она взяла верх со счетом 6:2. Таким образом, Соболенко заняла в группе первое место, Джессика Пегула расположилась на второй позиции.