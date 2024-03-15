Лукашенко: «Конституция Беларуси стала нашим ориентиром, поистине народным государствообразующим документом»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вдумайтесь: 30 лет назад. В истории мира, человечества это всего лишь миг. А для нас, тех, кто все эти годы строил нашу страну, – целая жизнь. Сложная, противоречивая, порой на грани возможностей, но, безусловно, интересная и главное – без остатка отданная любимой стране жизнь. И на этом пути Конституция Беларуси стала нашим ориентиром, поистине народным государствообразующим документом, что особенно проявилось в ходе наших референдумов. Нам есть что вспомнить, есть что сказать тем, кто все это время взрослел, а сегодня уже стоит рядом с нами, разделяя ответственность за будущее Беларуси.

Поэтому мы и собрались сегодня вместе, представители разных поколений и разных сфер деятельности. Каждый из присутствующих в этом зале в разные годы прямо или косвенно участвовал в разработке и совершенствовании первой и единственной Конституции суверенной Беларуси, внедрении ее положений во все области государственной и общественной жизни. За нами тысячи и тысячи людей, таких же активных участников данного процесса.