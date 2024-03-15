Лукашенко: Президенту придётся считаться с решениями ВНС

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

ВНС – это серьезный народный конституционный контроль над всеми процессами в стране. И Президенту, какой бы там ни был Президент, придется считаться с теми решениями, которые будут вынесены на Всебелорусском народном собрании. Моя сейчас задача – не допустить конфликта этого. В истории было всегда так – конфликтовали. А нам нельзя допустить этого. Я уверен, что с вашей помощью, людей образованных, продвинутых, нам удастся это сделать. Нам надо удержать страну. И ВНС нам нужен, чтобы все-таки коллективный разум, 1200 человек, он не бывает ошибочным. Он оптимальный выберет вариант нашего развития. Один человек, какой бы он ни был, с такой жесткой властью, как сейчас… Кто его знает, справится – не справится. Поэтому, не мешая Президенту, как я и ставил задачу перед Конституционной комиссией (он – глава государства, он за многое будут отвечать), ВНС должно аккуратно найти свое место в нашем общественном устройстве. Это мы с вами должны сделать. Поэтому будем говорить об этом на очередном Всебелорусском народном собрании. Очень прошу наших очень взрослых людей, опытных не отходить от этого процесса. Вы не уходите. Мы уйдем тогда, когда молодежи передадим в наследство то, что мы с вами построили.

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