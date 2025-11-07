Прямой эфир

Лукашенко с рабочей поездкой посещает Житковичи

07 ноября 2025 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Рабочая поездка Президента в Гомельскую область продолжается. Александр Лукашенко работает в Житковичах. Сегодня на повестке дня вопросы промышленности. Одной из точек в маршруте стал завод «Сатурн-1», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко с рабочей поездкой посещает Житковичи-2

Предприятие занимается в том числе созданием комплектующих для железнодорожных составов. Как подчеркнул Президент, такие небольшие предприятия нам сегодня нужны. Они мобильны и быстро перестраиваются. Государство готово оказать поддержку, в том числе в финансовом плане, но разумную. Лишних денег нет, подчеркнул Александр Лукашенко. 

Подробности в следующих эфирах.

# Александр Лукашенко # Рабочая поездка Президента

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы вас не подведём!» Лукашенко передали привет от студотрядовского движения Беларуси
06 ноября 2025 20:07

«Мы вас не подведём!» Лукашенко передали привет от студотрядовского движения Беларуси

Главы палат Парламента проводят мониторинг социально-экономического развития Витебщины
06 ноября 2025 19:27

Главы палат Парламента проводят мониторинг социально-экономического развития Витебщины

«Умрите, но людям зарплату заплатите!» – Президент предупредил начальников
06 ноября 2025 19:10

«Умрите, но людям зарплату заплатите!» – Президент предупредил начальников