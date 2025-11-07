Лукашенко с рабочей поездкой посещает Житковичи

Рабочая поездка Президента в Гомельскую область продолжается. Александр Лукашенко работает в Житковичах. Сегодня на повестке дня вопросы промышленности. Одной из точек в маршруте стал завод «Сатурн-1», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие занимается в том числе созданием комплектующих для железнодорожных составов. Как подчеркнул Президент, такие небольшие предприятия нам сегодня нужны. Они мобильны и быстро перестраиваются. Государство готово оказать поддержку, в том числе в финансовом плане, но разумную. Лишних денег нет, подчеркнул Александр Лукашенко.