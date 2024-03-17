В 19-й отдельной гвардейской механизированной бригаде работает пункт приёма военнообязанных

Пока наши европейские соседи непомерно раздувают оборонные бюджеты, наращивают военную мощь, проводят масштабные маневры у наших рубежей, вопрос обеспечения безопасности нашей страны и ее граждан остается приоритетным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Держать порох сухим и быть начеку – наказ Президента выполняется четко.

Проверка боеготовности соединений и воинских частей продолжается в Вооруженных Силах Беларуси. В рамках мероприятий из запаса призвали военнообязанных. В 19-й отдельной гвардейской механизированной бригаде развернут пункт приема личного состава. Сюда круглосуточно прибывает пополнение. Юноши и мужчины всех возрастов получают обмундирование и снаряжение, после чего их распределяют по подразделениям, опираясь на военно-учетные специальности, которые ранее получили бойцы. Военнообязанные рады возможности освежить в памяти боевые навыки. На вопрос о защите Родины отвечают без колебаний.

Руслан Саяхов, военнообязанный:

Безусловно, готов встать на защиту страны. Это наша обязанность мужская – защищать. Наши предки, деды защищали. У меня дед один и второй защищали нашу Родину на этих землях. Поэтому, дай бог, мы готовы.

Вячеслав Оковицкий, заместитель командира по идеологической работе 19-й отдельной механизированной бригады:

В кратчайшие сроки пункт приема личного состава примет необходимое количество людей. Подразделения и воинские части будут укомплектованы, будут готовы выполнить задачи по предназначению. В ходе проведения боевого слаживания военнослужащие восстановят утраченные навыки по своим военно-учетным специальностям.