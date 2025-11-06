«Динамо-Минск» одержало победу над «Ак Барсом» в матче КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» в матче КХЛ на домашнем льду одержали победу над «Ак Барсом», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Счет в поединке на исходе первого периода открыл Александр Хмелевский – гости реализовали большинство.

Станислав Галиев на старте второго отрезка сыграл на добивании и восстановил равновесие – 1:1. Вскоре «Ак Барс» усилиями Артема Галимова вывел казанцев вперед. В третьем периоде Тай Смит сравнивает счет, но не прошло и минуты, как Михаил Фисенко забрасывает третью шайбу приезжей команды. Концовка поединка получилась огненной. Сначала Сергей Кузнецов, а спустя минуту Вадим Шипачев поразили ворота Тимура Билялова. «Динамо» одержало волевую победу – 4:3.