Прямой эфир

«Динамо-Минск» одержало победу над «Ак Барсом» в матче КХЛ

06 ноября 2025 20:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хоккеисты минского «Динамо» в матче КХЛ на домашнем льду одержали победу над «Ак Барсом», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Счет в поединке на исходе первого периода открыл Александр Хмелевский – гости реализовали большинство. 

Станислав Галиев на старте второго отрезка сыграл на добивании и восстановил равновесие – 1:1. Вскоре «Ак Барс» усилиями Артема Галимова вывел казанцев вперед. В третьем периоде Тай Смит сравнивает счет, но не прошло и минуты, как Михаил Фисенко забрасывает третью шайбу приезжей команды. Концовка поединка получилась огненной. Сначала Сергей Кузнецов, а спустя минуту Вадим Шипачев поразили ворота Тимура Билялова. «Динамо» одержало волевую победу – 4:3. 

«Динамо-Минск» одержало победу над «Ак Барсом» в матче КХЛ-1

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
Здорово, что победили. Третий период, конечно, удался, стали чуть-чуть в такую простоту играть. Немножко заигрывались, на контратаках пропускали, делали такие детские, глупые ошибки, теряли шайбу на средней линии. Перестали делать это и стали нацелены ребята на ворота, молодцы, проявили хороший характер. Конечно, мы рады победить Казань, оборона хорошая такая, цепкая. Мы не доводили, к сожалению, шайбу, так как она блокировалась у них, но здорово, что в конце все-таки нашли ключики.

Следующий поединок «зубры» проведут на домашнем льду в субботу против «Лады».

# Хоккей # ХК Динамо-Минск

Другие новости рубрики

Все новости
Арина Соболенко одержала победу в теннисном матче против Кори Гауфф
06 ноября 2025 20:00

Арина Соболенко одержала победу в теннисном матче против Кори Гауфф

Белорусские борцы готовятся к турниру Александра Карелина «Сила традиций»
06 ноября 2025 17:37

Белорусские борцы готовятся к турниру Александра Карелина «Сила традиций»

Женская сборная Беларуси по шашкам-64 взяла золото чемпионата мира
06 ноября 2025 14:09

Женская сборная Беларуси по шашкам-64 взяла золото чемпионата мира