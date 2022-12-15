Ковальчук: вознаграждение спортсменов и тренеров будет зависеть от их результатов

Как позже рассказал журналистам министр спорта, касаться эти перестановки будут руководства федераций. Это рутина, так что никакой паники заявление не вызвало. Напротив, министр нацелен на эффективную работу и хороший результат, за который, разумеется, спортсмены получат вознаграждение. Для этого потребуется корректировка законодательства (за одобрением к Президенту и пришли) ведь те турниры, на которых сейчас соревнуются наши спортсмены, раньше не оплачивались – были иные, более важные. Ситуация изменилась.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Сегодня соревнования, которые проходят и будут проходить в Российской Федерации, мы приравнивали результаты выступления спортсменов на этих соревнованиях. Если, к примеру, спортсмен показывает результат топ-уровня, чемпионата мира. К примеру, Анастасия Маслова в этом сезоне метнула молот на 74 метра, это уровень чемпиона Европы, значит, она соответствующее вознаграждение должна получить – уровня чемпионата Европы. Если Татьяна Холодович метнула копье на 66 метров, это уровень чемпиона Европы, серебряного призера чемпионата мира, значит, и результат должен быть такой. И дифференцированный подход в иных видах спорта. Чтобы и тренеры, которые проводят большую работу, и спортсмены, чтобы тренировались – никто не казался обиженным, и чтобы все достойные получали вознаграждения в соответствии с теми результатами, которые показывают. Основной темой было – результат, выступление наших спортсменов на всех соревнованиях, в которых они участвуют. Сегодня перед нами задача стоит такая.

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