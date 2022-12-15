Сергей Ковальчук: «Задача состоит в том, чтобы в этот санкционный период не просели результаты у спортсменов»

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Задача состоит в том, чтобы в этот санкционный период не просели результаты у спортсменов, чтобы у спортсменов была соревновательная практика, чтобы было достаточное количество соревнований, чтобы эти соревнования были конкурентоспособные. Чтобы на этих соревнованиях как можно больше участвовало наших спортсменов, чтобы мы увидели резерв, чтобы у нас была выстроена система. Главой государства были даны указания по развитию тех или иных направлений. В первую очередь, по совместным действиям со спортсменами Российской Федерации в период санкций, в период подготовки к проведению различных спортивных мероприятий, по загрузке спортивных объектов, по проведению на высоком организационном уровне соревнований, в том числе вторых Игр стран СНГ, которые будут проходить в следующем году в нашей стране, по подготовке тренерских кадров и иным вопросам.