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Сергей Ковальчук: «Задача состоит в том, чтобы в этот санкционный период не просели результаты у спортсменов»

15 декабря 2022 13:11
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Новости Беларуси. Вложения без отдачи и отсутствие результатов. Президент раскритиковал работу спортивной сферы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему 15 декабря предметно обсудили во Дворце Независимости.  

Лукашенко: идет чемпионат мира. Я что-то не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю? Читайте здесь.  

Сергей Ковальчук: «Задача состоит в том, чтобы в этот санкционный период не просели результаты у спортсменов»-1

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:  
Задача состоит в том, чтобы в этот санкционный период не просели результаты у спортсменов, чтобы у спортсменов была соревновательная практика, чтобы было достаточное количество соревнований, чтобы эти соревнования были конкурентоспособные. Чтобы на этих соревнованиях как можно больше участвовало наших спортсменов, чтобы мы увидели резерв, чтобы у нас была выстроена система. Главой государства были даны указания по развитию тех или иных направлений. В первую очередь, по совместным действиям со спортсменами Российской Федерации в период санкций, в период подготовки к проведению различных спортивных мероприятий, по загрузке спортивных объектов, по проведению на высоком организационном уровне соревнований, в том числе вторых Игр стран СНГ, которые будут проходить в следующем году в нашей стране, по подготовке тренерских кадров и иным вопросам.  

Сергей Ковальчук: «Задача состоит в том, чтобы в этот санкционный период не просели результаты у спортсменов»-4

Как доложили главе государства, сейчас без национальной символики белорусские спортсмены продолжают участвовать в мировых соревнованиях по шести видам спорта – теннису, футболу, шашкам, шахматам, самбо и боксу.  

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# Государственная политика в области спорта # общество # Александр Лукашенко # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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