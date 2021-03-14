«Люди поняли, что что-то не так, их охватила паника». Ужасная история убийства гитлеровцами более 2000 человек в Щучине

Новости Беларуси. Дата 17 сентября – это праздник, который стал народным с самого первого дня. В подтверждение тому сотни улиц по всей стране стали называть в честь этой даты, особенно много их в Западной Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Зоя Малохвей, жительница Щучина:

73 года живу на этой улице. Меняться, конечно, меняется. Вон дом построили, парикмахерскую, что еще… Гастроном.

Связана улица 17 Сентября здесь и с самым трагичным периодом – Великой Отечественной войной, память о которой священна для каждого белоруса. Вдоль этой дороги размещалась часть торговых рядов, жили евреи. Гитлеровцы в 1941 году организовали гетто. Через два года пришло время его уничтожения.