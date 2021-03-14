«Люди поняли, что что-то не так, их охватила паника». Ужасная история убийства гитлеровцами более 2000 человек в Щучине
Новости Беларуси. Дата 17 сентября – это праздник, который стал народным с самого первого дня. В подтверждение тому сотни улиц по всей стране стали называть в честь этой даты, особенно много их в Западной Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Зоя Малохвей, жительница Щучина:
73 года живу на этой улице. Меняться, конечно, меняется. Вон дом построили, парикмахерскую, что еще… Гастроном.
Связана улица 17 Сентября здесь и с самым трагичным периодом – Великой Отечественной войной, память о которой священна для каждого белоруса. Вдоль этой дороги размещалась часть торговых рядов, жили евреи. Гитлеровцы в 1941 году организовали гетто. Через два года пришло время его уничтожения.
Елена Арабчик, директор Щучинского районного центра туризма и краеведения:
Под конвоем эти люди шли вот по этой улице 17 Сентября. Но, когда на повороте на улице Кирова им было приказано повернуть (а поскольку, чтобы добраться до станции Рожанка, надо все время было двигаться прямо), люди поняли, что что-то не так, их охватила паника. Более 2 000 человек были расстреляны и, можно сказать, захоронены, но так даже трудно сказать, потому что они просто были присыпаны землей, пересыпаны хлоркой.
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Помнить уроки истории, ценить мир, территориальную целостность, свою этническую семью. Да, важная для белорусов дата 17 сентября незаслуженно была на втором плане, хоть и увековечена в немой памяти городов и поселков. Для сравнения: во многих государствах день объединения нации – один из главных праздников. Пожалуй, настало время и Беларуси гордо поднять голову.
Символично, что дату нового государственного праздника, Дня народного единства, как раз и определяет народ. Свое мнение белорусы высказывали во время интернет-голосования.