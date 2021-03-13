Александр Лукашенко на «Минской лыжне»: кто-то смотрит, чей костюмчик, будут потом париться и кривотолки разные распускать по миру

Новости Беларуси. Большой зимний праздник «Минская лыжня» снова в спортивном календаре. Рев трибун, развевающиеся флаги и борьба до последнего метра. Это не международные биатлонные старты, но соревнования, которые очень полюбились белорусским болельщикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в них принял и Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Побеждать всегда тяжело, тем более когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз. Кто-то смотрит, чей костюмчик, будут потом париться и кривотолки разные распускать по миру и так далее. Поэтому для меня тяжело, очень тяжело.

Александр Лукашенко:

Я же говорю, что я подумал о том, что, когда будет эта стрельба, лучше тишина, чем шум. И даже на финише, потому что по свежей трассе финишируешь (там же чистая она еще, и разница большая для лыжника), и ты отвлекаешься на трибуны – еле не упал там. Там такая неровная она. Поэтому по-всякому бывает. Ну, конечно, столько людей пришло, от души болели и вели себя прилично. Конечно, приятно.

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