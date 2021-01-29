Александр Лукашенко: российское руководство сделало выводы из белорусского опыта, они уже подготовились

Так, прозвучал вопрос о волне протестов в России, сценарий которых до боли напоминал белорусский. Глава государства подробно высказался на сей счет, в процессе затронули и остальные острые вопросы. Александр Лукашенко откровенно высказался о подноготной протестов, отметив, что право на свое мнение есть у всех, но закон нельзя нарушать, особенно когда на кону стоит судьба нашей страны. Ведь мало кто задумывается о реальных целях тех, кто вдохновляет и подпитывает, в том числе финансово, раскачку ситуации в Беларуси, а значит, и в соседней России.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

После Беларуси уже расхлябано к этим вопросам в постсоветских республиках да и в других не относятся. Почему? Блицкриг не удался. Они хотели в Беларуси его осуществить, чтобы получить этот трамплин для наступления против России, перманентного или как в 41-м году – как получится. Если не затормозить их здесь, они бы ринулись и туда, конечно, уже современным образом, через эти соцсети. Я уже вчера говорил, что у нас блицкриг, у них большая Россия – блицкриг не получится. И ситуация совершенно другая. Российское руководство сделало соответствующие выводы из белорусского опыта, и они уже подготовились.

Александр Лукашенко – студентам: мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки

Но это первый шаг, это первый звонок. И бьют так же, как у нас, по основным фигурам, по вертикали власти, которую Россия выстроила, в принципе, такую же, как и в Беларуси. Это начало. Будут потихоньку качать. В сентябре думские выборы, и к этому будут готовить общество. Кто-то помнит стрельбу по Белому дому в России, кому-то неймется, и кто-то думает, что это повторится. Никогда это не повторится. Я знаю руководителей России, они сумеют этому противостоять.