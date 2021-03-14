Спросили у жителей Гродно, знают ли они, в честь чего названа улица 17 Сентября

Новости Беларуси. Последние 80 лет на домах в Гродно красуются таблички с надписями 17 Сентября. И это уже история о единой Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Последние 80 лет на домах в Гродно красуются таблички с надписями 17 Сентября. И это уже история о единой Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Именно на этой улице жил известный политический деятель Сергей Притыцкий, кстати, организатор комсомольского подполья Западной Беларуси. Но вот все ли гродненцы знают, в честь какого события названа улица в их городе?
Честно говоря, затрудняюсь. Наверное, что-то с Притыцким связано.
Воссоединение, 39-й год.
Вы знаете, извините, к сожалению, не помню.
Воссоединение Западной и Восточной Беларуси.
Ответ знают далеко не все. Но почему эта важная для нашей страны дата – 17 сентября 1939 года – оказалась незаслуженно отодвинута на второй план? С резонным вопросом – к историкам.
Валерий Черепица, профессор кафедры всеобщей и славянской истории Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
В нашей белорусской истории много таких событий и фактов, о которых, в общем-то, мы знаем, но не спешим увековечивать. Из соображений политкорректности – как бы кто-то не обиделся, что вот мы это торжествуем, а для кого-то это не праздник. Для кого-то это единение народа в одно целое, а для кого-то агрессия.
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