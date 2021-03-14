Спросили у жителей Гродно, знают ли они, в честь чего названа улица 17 Сентября

Новости Беларуси. Последние 80 лет на домах в Гродно красуются таблички с надписями 17 Сентября. И это уже история о единой Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Именно на этой улице жил известный политический деятель Сергей Притыцкий, кстати, организатор комсомольского подполья Западной Беларуси. Но вот все ли гродненцы знают, в честь какого события названа улица в их городе?

Честно говоря, затрудняюсь. Наверное, что-то с Притыцким связано.

Воссоединение, 39-й год.

Вы знаете, извините, к сожалению, не помню.