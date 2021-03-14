«Слишком наболело у белорусского народа». Как встречали Красную Армию 17 сентября 1939 года? Воспоминания очевидца

Новости Беларуси. 17 сентября 1939 года в три часа ночи от советского правительства была вручена нота послу Польши. Утром войска Красной Армии выдвинулись в освободительный поход, в ходе которого западная часть Беларуси была освобождена от польской власти и воссоединилась с восточной БССР, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Местные жители, уставшие от полонизации и отношения к ним в польском государстве как к гражданам второго сорта, восторженно встречали советских солдат, дарили им цветы и улыбки. Это был настоящий праздник единения. На днях профессор Валерий Черепица издал книгу «Там, где Неман несет свои воды», где приводит цитаты очевидцев. Вот что писал военный корреспондент газеты «Правда», известный писатель Валентин Катаев.

Валерий Черепица, профессор кафедры всеобщей и славянской истории Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

«Я помню, как в первый день освобождения Западной Беларуси народ буквально требовал, чтобы немедленно была установлена и у них советская власть. Как ни парадоксально, но народ нужно было сдерживать. Признаюсь, население принимало призывы подождать, когда жизнь войдет в норму, чтобы в дальнейшем голосованием решить свою судьбу, за шутку. Даже сердились люди. Я сам слышал, как они говорили: "Какие могут быть разговоры, устанавливайте скорее советскую власть, и баста". Вот эта горячность и поспешность были вполне понятны: слишком наболело у белорусского народа во время подлого владычества панов, помещиков и капиталистов». Валерий Черепица лично общался со многими очевидцами тех событий. Да, были и протесты, даже вооруженные, но в большинстве обездоленные белорусы ждали Красную Армию, как во времена засухи – грозы и дождя.