Александр Лукашенко о белорусской песне на «Евровидение»: только авторитета ребятам добавили, хороший пиар

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас есть своя страна, и мы будем действовать так, как нам надо. Вы же видите, нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на «Евровидении», я смотрю, что там ребята эти… Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, пиар, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую, не вопрос. Поэтому вы видите, что это все политизировано.

Но я же говорил: если мы хотим быть нацией, мы должны выстоять. А еще раньше я вам говорил, что независимость и суверенитет очень дорого стоят.

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