Корреспондент СТВ наблюдала за визитами Президента всю неделю – и вот что она рассказала

Новости Беларуси. После пандемии политический мир возвращается к общению в оффлайн формате, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже даже самые осторожные вышли на ковровые дорожки официальных саммитов. И на неделе сразу несколько крупных событий состоялись в нашем регионе – Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, саммиты СНГ и Россия-Азия. В двух мероприятиях принимал участие и белорусский президент. Но Александр Лукашенко одним только визитом в Казахстан не ограничился. Все началось еще в Таджикистане, куда глава государства отправился с официальным визитом в начале недели. Там же работала и наша съемочная группа. Алена Сырова находилась в Душанбе и наблюдала за общением лидеров. О самом интересном она рассказала нам в студии.

Ольга Коршун, СТВ:

Мы следили за визитом. Все было хорошо. Но, как известно, отношений без сложностей не бывает. Это касается и отношений на высшем уровне. Так была ли все-таки эта восточная перчинка?

Алена Сырова, политический обозреватель:

Разве что в плове, который главы государств готовили в один из вечеров. Публично и Лукашенко, и Рахмон говорили о том, что мы смотрим на мир одинаково. Впрочем, это ощущалось и в общении ярусами ниже. Всех членов белорусской делегации в Душанбе встречали, как своих. И вот такие настоящие человеческие отношения стабилизируют и все остальные сферы. Штрих к портрету – мы добирались в Душанбе чартером, между столицами нет регулярного авиасообщения. Больше 150 человек в делегации, представители 70 предприятий. Они участвовали в белорусско-таджикском бизнес-форуме. По итогу планировали подписание контрактов на 30 миллионов долларов, а увезли на 50. Лукашенко заявил, что в Польше, Литве и Украине готовят боевиков для терактов в Беларуси. Читайте также.

Ольга Коршун:

Так бы со всеми. Как решаются проблемные вопросы? Алена Сырова:

Без журналистов они решаются. Практически сутки Рахмон и Лукашенко общались тет-а-тет. Интересный момент – расположилась наша делегация в резиденции, которую построили в 2021 году в центре Душанбе в преддверии саммита ШОС. Количество домиков по количеству участников организации. Коль в этом году Беларусь встала на путь полноправного членства, а Таджикистан нас в этом поддерживает, то, как говорится, все сходится. Борьба с наркотрафиком, терроризмом и построение новой мировой системы. О чем Путин говорил на саммите в Астане?

Ольга Коршун:

Детали в этом случае имеют колоссальное значение. Поэтому мы и решили рассмотреть командировочную неделю через призму всех событий. Ведь, ты права, действительно, есть стойкое ощущение, что все неслучайно.