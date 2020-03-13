Коронавирус, престиж работы участковых и личная ответственность. О чём говорили Президент Беларуси и министр МВД

Новости Беларуси. От вопросов реформирования милиции, криминогенной обстановки в стране до защиты от коронавируса. В центре внимания Президента – работа правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко 13 марта принял с докладом министра внутренних дел. Юрий Караев доложил главе государства о сокращении количества преступлений и их рецидивов. Наметились перемены и в подходах к службе. В частности, здесь постепенно отходят от палочно-галочной системы, обсуждаются механизмы повышения престижа участковых. Новое отношение и к профилактике.

Еще один блок вопросов коснулся темы коронавируса. Как отметил Александр Лукашенко, причин для паники в Беларуси нет, но и расслабляться нельзя. Нужно рассказывать людям, как сохранить здоровье. И лучший способ для этого – внимательное отношение к своему самочувствию и ответственность перед окружающими. Юлия Бешанова продолжит.

Юрию Караеву, молодому министру со свежим взглядом на систему, есть о чем доложить главе государства. В 2019 году удалось снизить уровень преступности, сократилось число рецидивов, белорусы стали меньше гибнуть и получать травмы в криминальных историях. Но проблемы в ведомстве, конечно, все еще есть.

Назначая Караева на эту должность летом 2019 года, Александр Лукашенко четко обозначил круг задач – обеспечить безопасность белорусов и «встряхнуть» милицию в плане дисциплины. Время держать ответ. Александр Лукашенко: милиции я лично отвожу очень большое место в обеспечении стабильности в нашем обществе Милицейское ведомство сейчас в стадии даже не реформ, скорее форматирования. Одно из новшеств – уход от «палочной» системы, когда работу оценивают по количеству раскрытых преступлений или выписанных штрафов. Угол зрения смещают на людей – защитить, обезопасить, задержать преступников. Еще из глобального – повышение престижа работы участкового.

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:

Министерство внутренних дел принимает меры к тому, чтобы служба участковых стала еще престижнее. Уже сделано много шагов в этом плане и с материальной, и с финансовой точки зрения. Мы повысили надбавку участковым за счет вакантного фонда всех служб. Создали таким образом условия, чтобы люди хотели идти в участковые (самую тяжелую работу) и не хотели оттуда уйти ни в кресла кабинетов, ни даже на оперативную работу. И уже есть первые результаты. Основное – профилактика преступлений, более плотная работа участкового с меньшим количеством населения. Повторяю, не увеличивая численность того или иного органа внутренних дел или министерства в целом. Изменение соотношения.

Говорили на встрече и о том, как МВД может помочь белорусам в ситуации с распространением коронавируса. Президент уверен: и в этом случае без милиции никуда. Помочь, подсказать, оказать содействие. Особенно тем, кто попадает в группу риска: вернувшиеся из-за границы, пожилые и люди с пониженным иммунитетом. Александр Лукашенко: ни в коем случае расслабляться нельзя. Но не надо никого хватать Караев подтверждает – тоже держит руку на пульсе. Но здесь главное не перегнуть, действовать аккуратно и в рамках необходимости.

Юрий Караев:

Мне тоже докладывают про каждый случай, где медики тревогу обозначают. Там подключается милиция. И места, где наших граждан контролируют, там рядом есть наряды милиции, которые за охраной общественного порядка смотрят.

Александр Лукашенко:

Правильно. И милицию тоже надо поберечь: респираторы, маски, защитная одежда и так далее. Если это нужно. Без всяких там, знаете, излишних телодвижений. Потому что всегда будет порождать панику, а паника – это беда. Поэтому мы ничего не скрываем, чтобы не было этой паники. Но предупреждаем людей: будьте аккуратными. Александр Лукашенко: если где-то там человек был, мы его проверяем даже без подозрения на коронавирус, а только потому, что он был за границей Ситуация в стране полностью контролируемая. Все необходимые меры приняли вовремя.