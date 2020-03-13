Президент Беларуси: «Без милиции мы не сможем обеспечить стабильность в нашем государстве»

Обсуждали на встрече и вопросы реформирования милиции. В частности, в системе постепенно отходят от статистической оценки работы сотрудников, обсуждаются механизмы повышения престижа службы участковых. Но проблемы всё ещё есть.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы с вами когда-то договаривались, что, войдя в курс дела, освоившись, вы доложите о ситуации и скажете, что необходимо. Недостатков хватает во всех органах власти, в том числе и милиции. Но без милиции никуда, потому участковый с людьми, да и министр сегодня не оторван от общества, от земли. Без милиции мы не сможем обеспечить стабильность в нашем государстве, несмотря ни на какие политические кампании – мы их проходили, пройдем и переживем эту, это не проблема.

Нам надо смотреть подальше – чтобы у нас было стабильное общество при всех этих дрязгах с вирусами, мировая экономика. Это всё оказывает влияние на людей. Поэтому нам надо ухо держать востро: желающих подорвать нас изнутри не уменьшается. К сожалению, большинство из тех, кто изъявляет такие желания, это так называемые наши граждане. Их даже трудно гражданами назвать. У них все плохо, им бы в чем-нибудь подковырнуть власть и разобщить общество, сделать хуже. Они используют любой момент. Я читаю их разного рода заявления не только в интернете, но и в так называемых средствах массовой информации.

Поэтому милиции я лично отвожу очень большое место в обеспечении стабильности в нашем обществе.