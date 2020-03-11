Новости Беларуси. В РНПЦ детской хирургии провели операцию трехлетней девочке, которая буквально задыхалась из-за пневмонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помог в этом уникальный аппарат ЭКМО. В Минске сделали уникальную операцию и спасли трёхлетнюю девочку, которая задыхалась из-за пневмонии Малышей из регионов даже в самом тяжелом состоянии можно будет доставлять сюда, в РНПЦ детской хирургии, к «волшебникам» в белых халатах.

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:

Очень сложно оценить, сколько пациентов, допустим, за сезон ОРВИ, находится в таком состоянии, которое требует подключения ЭКМО. Но учитывая то, что вызовы появляются каждый год (в этом году все прекрасно знают про коронавирус), в том числе если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить в самый тяжелый период. Владимир Караник рассказал о самочувствии пациентов, у которых обнаружен коронавирус Сюда, в РНПЦ детской хирургии, маленькие пациенты поступают с большими проблемами, когда жизнь на волоске, а родители в отчаянии.

А вот маленькой Софии легче. Она даже улыбается и стесняется телекамер. Самому учреждению полстолетия. Словно заново родилось пять лет назад, когда поменялась не только вывеска, но и оснащение. Создавать четкие ориентиры для белорусского здравоохранения – РНПЦ. Решение главы государства.

Президент частенько собирает так называемые общереспубликанские консилиумы. Например, в декабре решали помимо прочего и квартирный вопрос врачей. Александр Лукашенко о жилье для медработников: Железобетонно надо довести задание и построить дома

В медицине не без проблем. И даже порой хронических. Но то, что она развивается, это факт. Тысячи или десятки тысяч спасенных жизней.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Например, накануне новость об уникальной операции пришла из «девятки», а сегодня из РНПЦ детской хирурги. «Испытание для всей системы здравоохранения». Белоруске одновременно трансплантировали почку и кохлеарный имплантат Константин Дроздовский:

Кардиохирургия – это высокотехнологичная область, и без высокотехнологичных расходных материалов, оборудования она невозможна. Поэтому, конечно, зависит очень сильно от финансирования государства.