Александр Лукашенко о ситуации с коронавирусом в Беларуси: «Мы ничего не скрываем, чтобы не было паники»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял с докладом во Дворце Независимости Юрия Караева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из блоков вопросов касался коронавируса. К обеспечению безопасности людей Президент подключил и сотрудников милиции. Причин для паники и беспокойства в Беларуси нет. Оперативно и слажено работают и представители власти, и врачи. «Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить» Тем не менее, в такой сложной эпидемиологической ситуации в мире нужно беречь людей. Информировать о том, как сохранить здоровье и не заразиться вирусом. Особенно внимательными следует быть тем, кто вернулся из стран с неблагополучной историей заражений, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ни в коем случае, что хочу подчеркнуть, расслабляться нельзя. И я почему эту тему затронул в разговоре с вами – без милиции мы никак. Но не надо никого хватать, не надо никого напрягать. Просто надо советовать людям, особенно старикам, где-то помочь, подсказать. Если кому-то надо, хлебушка и молока в магазине приобрести и отнести. Лучше пускай они побудут дома.

Потому что уже статистика серьезная. Слава богу, детей коронавирус этот как-то не коснулся. Если что-то было, так они успешно с этим справляются, но в основном старшее поколение (подвержено – прим. ред.). Это данные Китайской Народной Республики, они нам передают и советуют, как лечить, – у них уже все пошло на спад, они эти временные больницы, которые построили, разбирают. Они справились. У нас надо спокойно к этому подходить – паника только ухудшает ситуацию. А то, что у нас это зло меньше сейчас, потому что мы работаем на самом ближнем контуре, при самом даже не проявлении каких-то вирусов (не только коронавируса) – мы работаем при малейшем подозрении. Если коснулось, если где-то там человек был, мы его проверяем даже без подозрения на коронавирус, а только потому, что он был за границей.