Александр Лукашенко о ситуации с коронавирусом в Беларуси: «Мы ничего не скрываем, чтобы не было паники»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял с докладом во Дворце Независимости Юрия Караева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из блоков вопросов касался коронавируса. К обеспечению безопасности людей Президент подключил и сотрудников милиции. Причин для паники и беспокойства в Беларуси нет. Оперативно и слажено работают и представители власти, и врачи.
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Тем не менее, в такой сложной эпидемиологической ситуации в мире нужно беречь людей. Информировать о том, как сохранить здоровье и не заразиться вирусом. Особенно внимательными следует быть тем, кто вернулся из стран с неблагополучной историей заражений, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ни в коем случае, что хочу подчеркнуть, расслабляться нельзя. И я почему эту тему затронул в разговоре с вами – без милиции мы никак.
Но не надо никого хватать, не надо никого напрягать.
Просто надо советовать людям, особенно старикам, где-то помочь, подсказать. Если кому-то надо, хлебушка и молока в магазине приобрести и отнести. Лучше пускай они побудут дома.
Потому что уже статистика серьезная. Слава богу, детей коронавирус этот как-то не коснулся. Если что-то было, так они успешно с этим справляются, но в основном старшее поколение (подвержено – прим. ред.). Это данные Китайской Народной Республики, они нам передают и советуют, как лечить, – у них уже все пошло на спад, они эти временные больницы, которые построили, разбирают. Они справились.
У нас надо спокойно к этому подходить – паника только ухудшает ситуацию. А то, что у нас это зло меньше сейчас, потому что мы работаем на самом ближнем контуре, при самом даже не проявлении каких-то вирусов (не только коронавируса) – мы работаем при малейшем подозрении.
Если коснулось, если где-то там человек был, мы его проверяем даже без подозрения на коронавирус, а только потому, что он был за границей.
И всё окружение, которое он называет, с которым он был в контакте в последнее время, тоже проверяем. Это то, что не делалось, допустим, в Италии. Это данные ВОЗ, я сейчас информацию передаю ВОЗ. Италия не работала на первом-втором уровне и только, когда человек заболел, когда уже тяжелые клинические проявления, тогда его начинали лечить. Отсюда и больше смертей и так далее.
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Мы ничего не скрываем, чтобы не было паники. Но людей предупреждаем: будьте аккуратными. Я министру поручил – нам надо переходить на более такие цивилизованные формы, чтобы человек сам за себя отвечал и, если он почувствовал что-то, хоть малейшее не то что недомогание, а сам себя заподозрил и понял, что где-то там был – останься дома. Этого у наших людей нет. Поэтому надо в этом направлении двигаться и милиции, и врачам, и органам власти – людям надо советовать.