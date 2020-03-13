В Беларуси 14 марта объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 14 марта из-за сильного ветра.

По информации Белгидромета, в субботу – 14 марта – по западной части ночью, а утром и днем на большей части страны прогнозируется усиление ветра. Его порывы составят до 15-22 метров в секунду.

В столице утром и днем ожидается до 15-20 метров в секунду.

Заметно похолодает. Возможно понижение температуры до -10°C – здесь подробнее.

12 марта непогода обрушилась на Беларусь. Из-за сильного ветра и дождя обесточены оказались 300 населенных пунктов.