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В Беларуси 14 марта объявлен оранжевый уровень опасности

13 марта 2020 15:28
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 14 марта из-за сильного ветра.  

По информации Белгидромета, в субботу – 14 марта – по западной части ночью, а утром и днем на большей части страны прогнозируется усиление ветра. Его порывы составят до 15-22 метров в секунду.   

В столице утром и днем ожидается до 15-20 метров в секунду.   

Заметно похолодает. Возможно понижение температуры до -10°C – здесь подробнее.   

12 марта непогода обрушилась на Беларусь. Из-за сильного ветра и дождя обесточены оказались 300 населенных пунктов.  

# Погода в Беларуси # общество

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