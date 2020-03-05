«Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении

Джули: Очень рано, в три часа утра я проснулась, и комната пошла кругом.

По словам женщины, 3 февраля у нее поднялась температура до 38,5 градусов – Джули приняла жаропонижающее лекарство. Женщине стало лучше, но уже спустя 4 дня ее состояние резко ухудшилось.

Как сообщает Русская служба BBC, женщина по имени Джули откровенно рассказала о том, как она почувствовала себя плохо и как проходил процесс выздоровления.

У женщины был диагностирован коронавирус. Она была госпитализирована и находилась в изоляции.

Джули отмечает, что самым сложным было отсутствие общения с живыми людьми, потому что из палаты нельзя было выходить, еду подавали через специальное окно, общение можно было поддерживать лишь через интернет.

Джули:

Когда наступила критическая стадия, дышать нормально стало сложно. Было чувство, будто мои легкие переутомились и работали с напряжением. Совсем не так как в обычные дни, когда мы даже не замечаем, как дышим.

Женщине стало сложно ходить, потому что стоя она начинала задыхаться.

К счастью, с пациенткой все хорошо. Ее выписали спустя 9 дней после диагностирования вируса.

Женщина отметила, что ей кажется, что коронавирус – это просто грипп, попавший в центр внимания всего мира. Люди волнуются, потому что мало о нем знают.

Джули:

Думаю, чувство страха, личного или коллективного, только усиливает невежество и многие предрассудки.