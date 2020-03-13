Новости Беларуси. Коронавирус в нашей стране выявлен в 27 случаях. Трое пациентов уже здоровы, а 24 – находятся в больницах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У одного больного состояние средней степени тяжести, у остальных – лёгкое или бессимптомное течение болезни. При этом Всемирная организация здравохранения считает принимаемые нашей страной меры достаточными и не рекомендует более жёстких ограничений.

Как считают представители ВОЗ, Беларуси удаётся сдерживать рост инфекции благодаря сохранённой службе санитарно-эпидемиологического надзора. Она позволяет отслеживать очаги вируса и вовремя изолировать контакты первого и второго уровня.

Батыр Бердыклычев, представитель ВОЗ в Беларуси:

Инфекция находится под полным контролем и все контакты прослежены, т.е. система может отследить, откуда пришел вирус и куда он делся. Страна находится в той категории стран, где нет признаков местной передачи инфекции. Поэтому какие-то очень жесткие меры ограничительного характера на этой стадии не рекомендуются просто потому, что польза от них не превышает возможные негативные последствия.

На данный момент изолированы 224 человека. Все они находятся под постоянным медицинским наблюдением.