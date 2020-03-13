«Прошло две недели, ничего не подтвердилось». Юрий Караев о добровольном карантине из-за коронавируса

Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассказал, что собирался встретиться с министром раньше, но главу МВД «заподозрили» в коронавирусе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Тут даже раздавались возгласы, что наш министр внутренних дел «заподозрен» в коронавирусе! Ладно, говорю, через неделю пусть приходит в гости. Оказывается, живой и здоровый.

Эту историю Юрий Караев чуть позже рассказал журналистам и сам. Оказывается, министр сдал анализы, добровольно ограничил контакты, дистанционно был под наблюдением. Причины сразу две: его сын вернулся из Китая буквально за несколько дней до начала вспышки заболевания; и присутствие на совещании, участник которого вызвал беспокойство.

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:

Я присутствовал на одном из совещаний, где мы обсуждали очередные наши рабочие вопросы, и оказалось так, что этот контакт иранского студента мог опосредованно присутствовать на этом совещании. Поэтому я принял меры безопасности, как, я уверен, и остальные участники этого совещания, лично к себе. С точки зрения того, чтобы обезопасить себя и в первую очередь окружающих и на раннем этапе выявить, возможно, вирус.

Прошло две недели, ничего не подтвердилось. Все участники совещания живы, здоровы, чего и всем желаю.

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